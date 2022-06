Kandidaten Ducati-fabriekszitje nog in ongewisse: "Wil een goed pakket"

Jack Miller gaat Ducati aan het einde van dit seizoen hoogstwaarschijnlijk verlaten om zijn loopbaan vermoedelijk te vervolgen bij KTM of LCR Honda. De verwachting is dat drievoudig Grand Prix-winnaar Enea Bastianini of Pramac-coureur Jorge Martin de Australiër gaat vervangen. In Barcelona heeft Bastianini laten we nog geen idee te hebben voor welke Ducati-renstal hij in 2023 uitkomt. "Ik heb op dit moment nog nergens een krabbel gezet, maar ik weet hoe mijn toekomst eruit ziet. Ik verwacht bij Ducati aan te blijven, maar het is nu nog onduidelijk bij welk team", aldus de Gresini-rijder. "Het is iets waar we aan werken. Het belangrijkste is om een goed pakket te hebben en om te kunnen strijden om de wereldtitel. Op dit moment is dat geen probleem. Ook nu heb ik een heel goede motor. Het is zaak dat ik snel ben in alle omstandigheden. Of dit nou bij een fabrieks- of satellietteam is."

Martin, die dit jaar in vijf van de acht races is uitgevallen, zegt dat het resultaat gaat bepalen wie het zitje naast Francesco Bagnaia gaat krijgen. Hij gelooft echter dat de interne situatie een ander beeld laat zien. "Ik kan er niet veel over zeggen", zegt Martin over zijn toekomst. "Mijn huidige doel is om competitief te zijn. Vorig jaar heb ik dat al goed getoond en begin dit jaar ook. Ik zit nu in een andere situatie, waar ik lastig grip op krijg. Als je puur kijkt naar de resultaten, is het eenvoudig om te zeggen wie dat zitje verdient. Intern is dat veel moeilijker te bepalen, ik denk dat Ducati daarom moeite heeft om een beslissing te nemen."

Ook Miller is gevraagd naar zijn plannen. "Er wordt van alles gefluisterd", stelt de Australische coureur. "We gaan hier gewoon nog een weekend mee door. Ik heb nog in ieder geval twaalf wedstrijden als fabrieksrijder van Ducati. Mijn belangrijkste doel is om te proberen die te maximaliseren. Dat is alles."