Rijders verdeeld over reductie aantal MotoGP-testdagen

De FIM maakte eind vorige maand bekend het aantal testdagen voor de MotoGP-teams terug te brengen naar acht dagen. Tot voor kort waren dit er nog elf. In het voorseizoen mag er vijf dagen getest worden, terwijl er gedurende het seizoen nog twee testdagen op maandag of dinsdag gehouden worden. De post-season test keert terug, maar duurt nog maar één dag. De traditionele post-season test in Jerez is bovendien geschrapt.

Hoewel Fabio Quartararo erkent dat het voor iedereen dezelfde invloed heeft, is hij het niet eens met het wegnemen van testdagen aan het eind van het seizoen. “We hadden dit seizoen voor het eerst twee dagen in Maleisië in plaats van de gebruikelijke drie, wat mij betreft was dat genoeg”, zegt Quartararo over de reductie van het aantal testdagen. “Maar om aan het eind van het seizoen nog een dag minder te doen, daar ben ik het niet mee eens. Maar het is wel voor iedereen hetzelfde, dus wat dat betreft maakt het niet uit.”

Volgens Suzuki-rijder Alex Rins heeft de inperking van de wintertesten vooral invloed op teams die niet goed voorbereid aan de start staan. “Het hangt erg af van de zaken waar je aan werkt”, zegt Rins. “Wij hadden in het voorseizoen geluk dat het nieuwe blok van Suzuki al heel goed werkte toen we aan het testwerk begonnen, we hebben al genoeg getest. Maar als een blok niet goed werkt, dan wil je natuurlijk veel meer testen.”

Zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez denkt dat de invloed van de testreductie per team zal verschillen, maar stelt dat het met de uitdijende wedstrijdkalender wel degelijk noodzaak is om het aantal testdagen terug te brengen. “Als je problemen hebt met dingen die niet werken zoals ze zouden moeten werken, heb je uiteindelijk wel genoeg marge. Je moet een goede afstelling vinden”, aldus Marquez. “Je krijgt in de tussentijd toch niet veel nieuws meer. De motor die je op de eerste dag na het seizoen in Valencia krijgt, is min of meer dezelfde als die je in Maleisië na de winter ook gebruikt. Daar zul je mee racen. En aan het chassis en andere onderdelen kun je tijdens het seizoen ook werken. Ik ben het wel eens met de reductie, je kunt met een groot aantal races niet hetzelfde aantal testdagen houden. Je moet de balans vinden, we zullen anders alleen maar meer onderweg zijn.”