Rijders verdeeld over nieuwe MotoGP-regel rond gele vlaggen

Vanaf dit weekend moeten MotoGP-rijders bij elke gele vlag vertragen en dus hun snelle ronde afbreken. Anders riskeren ze een gridstraf. De oorzaak voor de strengere regel is een incident tussen Marc Marquez en Alex Rins in Jerez, waarbij Marquez bij een crash van Iker Lecuona vertraagde en zo onbedoeld Rins hinderde, die wel gewoon op het gas bleef. Latere winnaar Fabio Quartartaro reed zijn poleronde nadat hij crashes van Miller en Rins passeerde in bocht 11.

Miller, die vorige week in Jerez vierde werd, vindt dat het niet fair is om rijders hun snelle ronde te laten onderbreken indien het perfect veilig is om de plaats van een gele vlag te passeren. "Ik ben het er niet honderd procent mee eens", stelt Pramac-rijder Miller. "Ik denk dat je bij dit soort dingen je gezond verstand moet gebruiken. Ronden meteen schrappen, dat is geen goed idee, zeker niet met het beperkt aantal banden we hebben. En zeker niet als je de crash veilig kan passeren. Het is iets om verder te bespreken."

Suzuki-man Rins is het daarmee eens en denkt dat sommige rijders de boel zouden kunnen saboteren door opzettelijk een gele vlag te veroorzaken. "Je moet oppassen wat je doet. Sommige rijders kunnen hun ronde rijden, de motor stoppen en een gele vlag veroorzaken en dan kan de rest ook geen ronde meer rijden."

Veteraan Valentino Rossi ziet wel heil in de strengere regel omdat veiligheid primeert. "De wedstrijdleiding en Dorna willen dat we veiliger rijden en meer aandacht besteden aan gele vlaggen", getuigt de Yamaha-rijder. "Ze waren bezorgd omdat vorig weekend iedereen bleef pushen onder gele vlaggen. Ik denk dat de regel juist is, want het is heel gevaarlijk. Kijk maar naar Miller en Rins in de kwalificatie."