Review MotoGP24: Adaptive Difficulty gamechanger in MotoGP-game

Daar waar EA Sports tegenwoordig de rechten voor de officiële Formule 1-game in handen heeft, geldt dat wat betreft de MotoGP voor Milestone. De gameontwikkelaar heeft die rechten sinds 2013 al in handen en dat houdt in dat MotoGP24 de twaalfde game is die men ontwikkeld heeft. Ook in 2007 en 2008 werden er al twee MotoGP gemaakt door de firma, die tegenwoordig ook de reeksen Ride - met verschillende typen motorfietsen - en Monster Energy Supercross produceert.

De afgelopen jaren heeft Milestone de nodige verbeteringen doorgevoerd in de MotoGP-games en ook voor de editie van dit jaar, MotoGP24, zijn enkele vernieuwingen beloofd. Er zijn enkele veranderingen wat betreft de gameplay, maar ook de graphics en zowel de carrière-modus als de online spelopties. Hebben de aanpassingen geleid tot een nog betere ervaring voor de spelers? Motorsport.com heeft de proef alvast op de som genomen.

Op eigen niveau racen met Adaptive Difficulty

De belangrijkste verandering in MotoGP24 is de komst van Adaptive Difficulty. Daarmee borduurt Milestone voort op de Neural Aids, die in MotoGP23 werden geïntroduceerd en waarmee spelers door middel van kunstmatige intelligentie geholpen worden met het besturen van de motorfietsen. Daar waar deze Neural Aids vooral bedoeld waren om minder ervaren spelers sneller op weg te helpen, moeten alle spelers kunnen profiteren van Adaptive Difficulty. Alle sessies die de gamer afwerkt, worden geanalyseerd om ervoor te zorgen dat de moeilijkheidsgraad van de tegenstanders aansluit bij het niveau van degene die MotoGP24 speelt.

Door Adaptive Difficulty moet het niveau van de AI-rijders beter aansluiten bij dat van de speler.

MotoGP24 heeft daar enkele sessies voor nodig, maar vervolgens sluit het niveau van de tegenstanders inderdaad beter aan bij het niveau van ondergetekende. Als je zelf regelmatig een foutje maakt, zie je dat de AI-rijders in de game dat ook vaker gaan doen. Andersom geldt ook dat de AI netjes rijdt als de speler dat zelf ook doet. Wel is er nog altijd de optie om Adaptive Difficulty uit te schakelen en terug te grijpen op de gebruikelijke manier om een vaste moeilijkheidsgraad van de AI-rijders vast te stellen. Verder is er qua Neural Aids een nieuwe toevoeging voor de offline spelmodi, waarbij de snelheid van het spel tot 60 procent van de werkelijkheid vertraagd kan worden. Dit geeft spelers meer tijd om op situaties te reageren.

Eenmaal op de baan voelt MotoGP24 intussen heel vertrouwd aan als je enige ervaring hebt met MotoGP23. Qua handling voelt de game vergelijkbaar aan met de vorige editie uit de reeks, al zijn er opnieuw enkele verbeteringen doorgevoerd. Zo valt het op dat er in de nieuwe game iets makkelijker over kerbstones gereden kan worden, zonder dat dit tot langzamer optrekken - en daarmee tijdverlies - leidt. Ook het remmen, insturen en snel omgooien van de motorfietsen voelt nu een stukje vloeiender aan, nadat dit in eerdere games soms ietwat log aanvoelde.

MotoGP Stewards schuwen straffen niet

Een andere vernieuwing in de gameplay van MotoGP24 is het debuut van de MotoGP Stewards. In eerdere games uit de reeks van Milestone viel het op dat er eigenlijk alleen straf opgelopen kon worden met valse starts en meerdere overschrijdingen van track limits, die bovendien niet even consequent werden uitgedeeld. Dat verandert door de komst van de stewards, die zowel spelers als AI-rijders waarschuwingen en straffen geeft. Zo leiden vijf overtredingen van track limits automatisch tot een long lap-penalty, terwijl illegale inhaalacties of het veroorzaken van crashes kan leiden tot het moeten teruggeven van een positie, een of meerdere long laps of een tijdstraf. Al deze onderzoeken en sancties worden vervolgens tijdens de sessie vermeld via een graphic vermeld.

Het Lusail International Circuit is vernieuwd na de recente verbouwingen aldaar.

De toevoeging van de MotoGP Stewards blijkt positief. Botsingen met tegenstanders leiden nu namelijk wel tot waarschuwingen of straffen, terwijl de minste of geringste overschrijding van track limits al opgemerkt wordt. Dat geldt opvallend genoeg echter ook als je een stukje gras meepakt, iets waar een rijder eerder hinder van ondervindt dan dat je er voordeel uit haalt. Daarbij moet wel opgemerkt dat ondergetekende dit ervoer met de strikte regels. Mocht je dit iets te veel van het goede vinden, dan is het in het menu ook mogelijk om voor een tolerantere interpretatie van de regels te kiezen.

Transfermarkt debuteert in carrièremodus

Vorig jaar heeft Milestone de carrièremodus van de MotoGP-reeks al behoorlijk vernieuwd door zaken als een social media-netwerk en zogenaamde Turning Points te introduceren. Deze Turning Points geven spelers een doelstelling, die weer kan leiden tot de mogelijkheid om de motorfiets te ontwikkelen en tot interesse van andere teams en fabrikanten. Acties op de baan zorgen weer voor rivaliteiten met andere rijders, waar via het social media-netwerk weer tot interacties naast de baan leidt. Met MotoGP24 wordt daar weer een laag aan toegevoegd door voor het eerst een transfermarkt te implementeren.

Deze transfermarkt voor rijders zorgt ervoor dat niet alleen de speler zelf van team en van klasse kan wisselen, maar dat dit ook geldt voor de door de computer bestuurde rijders. Zo kunnen MotoGP-rijders binnen de klasse van team wisselen, terwijl rijders uit de Moto2 en Moto3 dat ook kunnen en zelfs promotie kunnen maken naar de MotoGP. Als speler begin je je carrièremodus overigens weer in de slotfase van het Moto3-seizoen, waar je enkele races de kans krijgt om je in de kijker te rijden met het oog op het eerste volledige seizoen van je loopbaan. Je handelingen op en naast de baan beïnvloeden daarbij de aanbiedingen die je uiteindelijk krijgt.

Door de transfermarkt kan Francesco Bagnaia in MotoGP24 bijvoorbeeld bij Yamaha belanden.

Op online gebied heeft Milestone relatief weinig nieuws in petto met MotoGP24. Zo is de lokale split screen-multiplayer voor twee personen weer van de partij, net als de mogelijkheid voor crossplay tussen Xbox en PlayStation. De online LiveGP-evenementen zijn ook aanwezig in de game, al is er op dit front wel weer iets nieuws. Iedere maand worden tien van deze LiveGP-races gebundeld tot een Live GP-kampioenschap, waarbij spelers in iedere race punten kunnen scoren die meetellen voor dat kampioenschap. In een later stadium wordt ook de Race Director-modus met een aangepaste interface weer geïntroduceerd, bedoeld voor spelers die ook van plan zijn om hun avonturen te streamen.

Graphics weer verder verbeterd

Het oog wil natuurlijk ook wat en wat dat betreft zitten spelers al jarenlang goed bij de MotoGP-games van Milestone. Toch is er wederom ruimte voor verbetering gevonden. De user interface tijdens het rijden is ietwat aangepast en sluit aan op de graphics die de MotoGP dit jaar in haar tv-uitzendingen gebruikt. Een belangrijkere verandering is een aanpassing van de belichting op de circuits. Daardoor ziet het geheel er in alle weersomstandigheden natuurlijker uit dan voorheen het geval was. Ook leuk is de toevoeging van nieuwe cutscenes rondom podiumceremonies van zowel de sprintrace als de Grand Prix tijdens trainingen als in de pitbox tijdens trainingen. Zo zie je Francesco Bagnaia bijvoorbeeld in de pitbox plaatsnemen naast Davide Tardozzi.

Ook nieuwkomer Trackhouse Racing ontbreekt natuurlijk niet in MotoGP24.

Zoals gezegd zien de circuits in MotoGP24 er dus uitstekend uit. Ditmaal heeft de game de 21 circuits die op de MotoGP-kalender staan, inclusief Sokol International Racetrack in Kazachstan, plus zes historische circuits: Termas de Rio Hondo, Brno, Donington, Estoril, Indianapolis en Laguna Seca. Ook de motorfietsen zijn prachtig en gedetailleerd, al valt bij de MotoGP op dat het gaat om de modellen van 2023. De huidige motorfietsen komen op 9 mei beschikbaar via een update van de game. Later worden ook de actuele livery's van de Moto2 en Moto3 toegevoegd, net als de elektrische MotoE-klasse.

MotoGP24 zet nieuwe standaard

Met de introductie van leuke nieuwe elementen als de transfermarkt, de MotoGP Stewards en diverse nieuwe cutscenes is Milestone er weer in geslaagd om de MotoGP-games verder te verfijnen. Bovendien sluit MotoGP24 nog beter aan bij rijders van ieder niveau door de komst van de Adaptive Difficulty, die er vrijwel altijd voor zorgt dat je tegenstanders van een relatief gelijkwaardig niveau zijn. Dat is de echte gamechanger. Voeg daar de uitstekende graphics en de ietwat verfijnde gameplay aan toe en je hebt een zeer complete game, die in de komende weken nog iets verder aangevuld wordt met onder meer actuele motorfietsen, livery's en de langverwachte komst van telemetrie. Doordat ook de ruime opties voor het customizen van helmontwerpen, stickers, de patch op het pak van de rijders en je racenummer er weer zijn, zet MotoGP24 de nieuwe standaard zet wat betreft MotoGP-games.

MotoGP24 is sinds 2 mei 2024 te koop voor pc via Steam, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X|S en de Nintendo Switch, onder meer bij Bol.