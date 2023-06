Review MotoGP23: Opgefriste game is toegankelijker en realistischer

Daar waar EA Sports en Codemasters ieder jaar verantwoordelijk zijn voor de Formule 1-games, vervult Milestone die rol voor de jaarlijkse MotoGP-game. De Italiaanse gameontwikkelaar heeft de rechten daarvoor sinds 2013 in handen en dit jaar wordt dus voor het elfde jaar op rij een nieuwe titel uitgebracht, die niet geheel verrassend de naam MotoGP23 heeft gekregen. Het bedrijf maakt echter ook andere games met motoren in de hoofdrol en is daar in 1999 al mee begonnen, dus er is zat ervaring en kennis binnen de gelederen.

Dat is de afgelopen twee jaar ook gebleken, want MotoGP21 en MotoGP22 waren allebei uitstekende games die de lat voor dit genre steeds wat hoger hebben gelegd. Het is dan ook geen eenvoudige opgave om daar overheen te gaan met MotoGP23, de officiële game van het MotoGP-seizoen 2023. Alle teams en coureurs van het huidige MotoGP-seizoen zijn dus in de game verwerkt met hun actuele livery's en helmen. Dat geldt eveneens voor de teams en rijders uit de Moto2 en Moto3, terwijl het deelnemersveld van de elektrische MotoE in een later stadium wordt toegevoegd. Ook zijn alle circuits op de MotoGP-kalender in de game verwerkt, waaronder ook het Buddh International Circuit in India en het gloednieuwe Sokol International Racetrack, waar de afgelaste GP van Kazachstan zou plaatsvinden.

Gloednieuw menu, geen historische motoren

Voordat er gereden wordt, is het eerst tijd om MotoGP23 op te starten. Het eerste wat daarbij opvalt, is het geheel nieuwe hoofdmenu. In MotoGP22 kon je alle spelmodi, de Graphic Editors voor onder meer het startnummer, de helm en de motoren en de diverse instellingen allemaal vanaf één pagina bereiken. Dat is in MotoGP23 anders. Milestone heeft voor de nieuwste game duidelijk gekeken naar wat EA en Codemasters qua menustructuur hebben gedaan met F1 22. Dat betekent dat er verschillende tabbladen zijn, die elk hun eigen functie hebben. Zo is er nu een los tabblad voor de Graphic Editors, een voor alles wat onder multiplayer valt en eentje voor alles wat met single-player te maken heeft. Het zorgt in ieder geval voor meer rust op het scherm, qua overzichtelijkheid is het een kwestie van even wennen.

Dat brengt ons meteen bij de diverse spelmodi die aangeboden worden in MotoGP23. Op het eerste gezicht lijkt Milestone een stap te hebben teruggezet, want diverse opties uit voorgaande edities zijn er niet meer bij. De spelmodus NINE Season 2009 uit MotoGP22, waarin de verhaallijn van het MotoGP-seizoen 2009 werd gevolgd, is bijvoorbeeld komen te vervallen. Dat past weer binnen de keuze van de gameontwikkelaar om helemaal geen historische motoren aan de game toe te voegen. Jarenlang waren historische motorfietsen uit het 500cc-tijdperk en de jaren dat de MotoGP met 800cc en 1000cc reed onderdeel van de MotoGP-games, maar in MotoGP23 zijn deze helaas niet van de partij.

Foto: PLAION Press

Carrièremodus gaat flink op de schop

Wat is er dan wel? Allereerst is er opnieuw een uitgebreide tutorial-sectie, waarin nieuwe spelers kennis kunnen maken met de MotoGP-games en meer ervaren spelers kunnen wennen aan de vernieuwde gameplay - waarover later meer. Naast de gebruikelijke Tutorials is ook de MotoGP Academy weer present. Hier kunnen spelers rustig kennismaken met een nieuw circuit door telkens aan een nieuwe sector te beginnen, gevolgd door een hele ronde. Afhankelijk van de gereden tijd zijn hiermee ook gouden, zilveren en bronzen medailles te verdienen. Daarnaast is het natuurlijk weer mogelijk om time trials te rijden, evenals losse races en een heel kampioenschap.

Natuurlijk is ook de carrièremodus weer van de partij en die is voor MotoGP23 onder handen genomen door Milestone. De afgelopen jaren begonnen spelers hun carrière aan het begin van een nieuw Moto3-seizoen, maar met de komst van Turning Points is gekozen om de carrière te laten beginnen met de laatste drie races van een Moto3-seizoen. Het doel is om in deze laatste drie races een door de game gekozen rivaal te verslaan, om daarmee een contract voor een heel seizoen af te dwingen. Presteer je goed en versla je je tegenstander? Dan is de stap naar de Moto2 een logische en is zelfs de MotoGP niet uitgesloten. Wie minder presteert, kan alsnog naar de Moto2, maar krijgt ook aanbiedingen voor een volledig Moto3-seizoen.

In de eerste drie races van de carrièremodus maak je meteen ook kennis met de nieuwe Social Rivalries. Via een sociaal netwerk in de game krijg je regelmatig berichten van tegenstanders, waarop je twee verschillende antwoorden kan geven. Het antwoord dat je geeft, heeft dan weer gevolgen voor hoe die coureur met je omgaat op de baan. Ook is de manier van het doorontwikkelen van de motoren dit jaar anders. Alleen de teamleider heeft invloed op het ontwikkelingspad en dus moet je met je prestaties zien af te dwingen dat je als coureur zelf de teamleider wordt.

Naast de diverse spelmodi voor één speler heeft MotoGP23 natuurlijk ook diverse multiplayerfuncties. Wil je met een vriend, vriendin of familielid thuis spelen, dan is er de mogelijkheid om split screen te racen. Daarnaast zijn er de gebruikelijke online lobby's om online races te rijden, waarbij crossplay ervoor zorgt dat spelers met een Xbox tegen spelers met een PlayStation kunnen racen. Voor de pc geldt echter dat crossplay niet beschikbaar is. Wat wel op alle platforms beschikbaar is, is LiveGP. Dit is de nieuwe online multiplayermodus waarin spelers op basis van hun ranking - die van brons via zilver, goud en platina naar legende loopt - aan tegenstanders gekoppeld worden. Op die manier wil Milestone ervoor zorgen dat spelers zoveel mogelijk tegen tegenstanders van eigen niveau racen. In deze ranked races zijn dan weer punten te verdienen voor een wereldwijde ranking, waarmee je onder meer promotie naar een hoger niveau kan afdwingen. In die zin werkt het rankingsysteem op dezelfde manier als in onder meer de F1-games.

Neural Aid maakt game veel toegankelijker voor nieuwkomers

Vervolgens is het tijd om de baan op te gaan en de vernieuwde gameplay eens onder de loep te nemen. Wie voor het eerst gaat rijden, krijgt allereerst de keuze uit vier verschillende instellingsprofielen. Deze kunnen getest worden om te bepalen welke moeilijkheidsgraad het beste bij je past. Voor nieuwkomers in de MotoGP-gamereeks is er de preset Rookie, waarbij de gloednieuwe Neural Aid volledig is ingeschakeld. Ook bij de Classic-instellingen is er een gematigde vorm van deze hulpmiddelen voor gas geven, remmen en sturen, terwijl die in Competitive en Extreme zijn uitgeschakeld.

Foto: PLAION Press

De Neural Aid zorgt ervoor dat spelers makkelijker weg komen met te laat remmen, een verkeerd instuurpunt of te enthousiast accelereren. Het doel daarvan is om de game toegankelijker te maken en dat is absoluut gelukt ten opzichte van MotoGP22. Toch lijkt MotoGP23 ook bij het uitschakelen van de Neural Aid iets toegankelijker dan zijn voorganger. Daar waar het vorig jaar met name een lastige klus was om de motor op tijd af te remmen, is dat dit jaar iets makkelijker. Dat neemt echter niet weg dat er je nog steeds met veel gevoel moet remmen: zomaar de rem indrukken heeft nog steeds een averechts effect en maakt de kans op wijd gaan of een crash fors groter. Een incident voel je in MotoGP23 overigens vaak al aankomen doordat de controller trillingen geeft zodra je op het randje van een schuiver zit.

Wie zich vervolgens aan een race waagt, kan voor het eerst ook te maken krijgen met dynamisch weer. Regenraces bestonden al in voorgaande MotoGP-games, maar het was altijd óf nat, óf droog. Daar komt nu verandering in. Zo kan het na een droge start gaan regenen en in dat geval kan de race ook uitgeroepen worden tot Flag-to-flag, wat het mogelijk maakt om de pits te bezoeken en naar een motor met regenbanden te wisselen. Als speler hoef je tijdens zo'n wissel overigens niets te doen, doordat de computer de hele pitlane voor zijn rekening neemt. Dit geldt overigens alleen voor de MotoGP-races, in de Moto2 en Moto3 wordt in het geval van tussentijdse regen een rode vlag uitgehangen om de banden te wisselen. Wel moet de racelengte minimaal zes ronden zijn om de Flag-to-flag ook daadwerkelijk in actie te zien.

Conclusie: Milestone zet nieuwe stap met MotoGP23

De komst van het dynamische weer, flag-to-flag én de dit jaar in MotoGP geïntroduceerde sprintraces brengen MotoGP23 weer iets dichter bij de werkelijkheid dan de voorgaande games in de reeks. Ook de handling van de motoren voelt als een stapje in de goede richting, vooral doordat het nu iets makkelijker is om de motor op tijd afgeremd te krijgen voor de bochten. Toch zijn het vooral de minder ervaren spelers die het meeste profiteren van de veranderingen en met name de komst van de Neural Aid. Het maakt MotoGP23 een stuk toegankelijker dan voorgaande games van Milestone en laat vrijwel iedereen plezier hebben.

Dat heeft Milestone kunnen combineren met enkele punten waarop het al jaren sterk presteert, zoals de uitstekende graphics en de fijne tutorials om de game en de diverse circuits onder de knie te krijgen. De veranderingen aan de carrièremodus zijn bovendien verfrissend, nadat deze spelmodus in MotoGP21 en MotoGP22 eigenlijk hetzelfde is gebleven. De focus ligt hierdoor een stuk minder op het managen van een team, maar meer op het rijden en de rivaliteit met andere rijders. De AI heeft zo nu en dan nog wel de neiging om aparte lijnen en rempunten te kiezen, maar het zelflerende karakter van Neural AI moet ervoor zorgen dat dit in de loop der tijd wordt rechtgetrokken. Een klein minpuntje is de afwezigheid van historische motoren. MotoGP23 voelt daardoor ietwat kaal in vergelijking met eerdere games uit de reeks, maar de verbeterde handling, grotere toegankelijkheid, de aangepaste carrièremodus en de vernieuwingen in de gameplay maken dat gemis uiteindelijk meer dan goed.

MotoGP23 is vanaf vandaag (8 juni) te koop voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en PC (via Steam).

Foto: PLAION Press