Review MotoGP Unlimited: Beter dan Drive to Survive?

MotoGP Unlimited verschijnt voor het belangrijkste kampioenschap op twee wielen op een perfect moment. Met de achtdelige documentaireserie, geproduceerd door Mediapro, hoopt organisator Dorna een nieuw en breder publiek aan te spreken. De serie moet hetzelfde effect hebben als Drive to Survive voor de Formule 1. Door de Netflix-reeks kwamen aantoonbaar meer mensen in aanraking met de koningsklasse van de autosport en dat kan de MotoGP zeker gebruiken. Dit seizoen moet de MotoGP het voor het eerst in 26 seizoenen doen zonder Valentino Rossi, een van de weinige coureurs die uitgroeide tot een wereldwijde bekendheid. Nog altijd is de MotoGP heel populair, maar hebben fans ook een klik met andere coureurs die nu overblijven?

Met een grid vol nieuwe gezichten is dit een goed moment om een nieuwe generatie fans kennis te laten maken met de MotoGP. Maar daarvoor moeten die fans wel bereikt worden. In meerdere landen, maar ook in Nederland wordt het voor het grote publiek steeds lastiger om de spectaculaire klasse te aanschouwen. Dat heeft te maken met de doodeenvoudige reden dat grote sporten zoals de MotoGP kiezen om rechten te verkopen aan zenders die werken met een abonnementsstructuur. Ziggo Sport heeft de uitzendrechten sindsdien binnen, maar mensen die geen klant zijn van provider Ziggo moeten een abonnement afsluiten om de wedstrijden te zien. Deed de sport het voorheen op het open net beter, toen Eurosport het nog had? Daar kun je over discussiëren. Er is de MotoGP Videopass, maar dat is voor iemand die de sport niet heel goed kent best een investering. Studio Sport zendt op zondagavond de samenvatting van een race uit, maar krijg je daardoor een goed beeld van de sport? Daar valt over te twisten.

MotoGP Unlimited

Drive to Survive heeft ervoor gezorgd dat er een hoop nieuwe fans naar de Formule 1 zijn gaan kijken en diezelfde rol moet ook MotoGP Unlimited vertolken. Vanaf het begin zijn de invloeden van Drive to Survive duidelijk zichtbaar. Het is immers een bewezen format. Het werkt en daar hoeft niet veel aan gesleuteld te worden. Gedurende acht aflevering van elk zo’n 45 minuten wordt het 2021-seizoen gedetailleerd in beeld gebracht en worden de grote sterren van de sport gevolgd. Wereldkampioen Fabio Quartararo is een belangrijke speler, net als 2020-kampioen Joan Mir, de comeback van Marc Marquez, het bewogen jaar van Maverick Viñales en het afscheid van Valentino Rossi. Maar in MotoGP Unlimited komen ook de minder gevierde coureurs aan bod: Aleix Espargaro van Aprilia en zijn relatie met jongere broer Pol, de opkomst van de nieuwe Ducati-sterren Jack Miller, Francesco Bagnaia en Pramac-coureur Jorge Martin. Ook de teloorgang van Petronas SRT wordt in beeld gevangen, vanuit Nederlands perspectief is de rol van teammanager Wilco Zeelenberg opzienbarend.

Het seizoen wordt gedurende acht uitzendingen chronologisch afgepeld, zoals je min of meer zou verwachten bij een televisieserie. Zodoende wordt er maar weinig heen en weer gesprongen tussen de verschillende gebeurtenissen. Dat maakt het aantrekkelijk voor iemand die nog nooit naar de MotoGP gekeken heeft. Het is eenvoudig te begrijpen wat er gaande is, zeker met de toevoeging van informatie hoe de MotoGP werkt. De doorgewinterde kijker zal merken dat er zo nu en dan beeldmateriaal wordt gebruikt dat niet helemaal overeenkomt met een specifieke gebeurtenissen. In de vijfde aflevering zijn beelden te zien van Assen die de crisis tussen Viñales en Yamaha moeten illustreren, maar dat gebeurde in werkelijkheid al in Duitsland. Het zijn details die maar zelden voorkomen.

De revalidatie van zesvoudig wereldkampioen Marquez is een van de hoogtepunten uit de reeks, maar ook de breuk tussen Viñales en Yamaha is een onbetwist kookpunt. Het valt samen met de krankzinnige Oostenrijkse Grand Prix, waar Brad Binder op slicks zegevierde op een drijfnatte baan. Niet de Zuid-Afrikaan wordt dat weekend gevolgd, maar juist Viñales die de race met zijn gezin op televisie aanschouwt. Zijn reactie op het schouwspel is tekenend voor de frustraties over zijn eigen situatie. De makers van de serie tonen goed hoe het karakter van Viñales in elkaar steekt, iets wat zeker in de smaak valt bij fans.

Dat is iets waar MotoGP Unlimited profijt van gaat hebben als de serie veel aandacht krijgt. Alle rijders die in de serie geprofileerd worden, maken een uitstekende indruk. Ze zijn authentiek en wekken sympathie. De liefde voor de racerij spat van het scherm en soms komt dat goed terug in de reacties en emoties. Dit geldt zeker voor Aleix Espargaro. De uitgesproken Spanjaard kan explosief zijn wanneer zaken niet goed gaan, dat komt ook in MotoGP Unlimited aan bod. Maar dat is niet alles. Espargaro is boven alles een familieman en ook dat wordt uitgebreid getoond.

Maverick Viñales speelt een glansrol in MotoGP Unlimited.

Wat hebben de makers gedaan met Valentino Rossi? Zijn laatste seizoenen in de MotoGP waren teleurstellend en dat wordt niet verborgen gehouden in deze reeks. Het afscheid van The Doctor in Valencia wordt prachtig in beeld gebracht. Het respect is zichtbaar en dat geldt ook voor de tragische dood van Moto3-rijder Jason Dupasquier in Mugello. Drive to Survive gebruikt crashes vaak om een schok teweeg te brengen, maar de makers van MotoGP Unlimited blijven ver weg van die sensatiezoekerij. Geen enkele crash wordt getoond in de serie, de focus ligt daarentegen veel meer op de zorgen die bij de meeste teams ontstonden. Het laat ook zien welk effect het ongeval had op coureurs, waarbij Marc Marquez onthult dat hij niet weer wil racen als een rijder op de dag van de race om het leven komt.

De menselijke kant van de rijders komt uitstekend naar voren en dat is ook een van de belangrijkste eigenschappen van de serie. Niemand speelt een rol. De serie begint bijvoorbeeld met een vermakelijk moment waarbij Quartararo en Bagnaia om hulp moeten vragen bij het aantrekken van een driedelig pak voor de prijsuitreiking aan het eind van het seizoen. De afleveringen geven niet de indruk dat coureurs in een keurslijf geduwd worden. Dit wordt ondersteund door de beslissing om coureurs allemaal hun verhaal te laten doen in hun moedertaal. In sommige landen werd dit als een minpunt ontvangen, maar Nederlanders zijn gewend aan het lezen van ondertiteling en hebben daar dus veel minder moeite mee.

Bovendien spreken de meeste MotoGP-coureurs aantoonbaar minder goed Engels dan hun collega’s uit de Formule 1. Hen dwingen om in het Engels te spreken zou zorgen voor een aanzienlijk minder eindresultaat. MotoGP Unlimited laat de races zelf bovendien op een authentieke manier zien. Er worden actiebeelden gebruikt die ook op televisie te zien waren, voorzien van echt commentaar en de race vertelt het verhaal uit zichzelf. Indien nodig praten journalisten het geheel aan elkaar of duiden bepaalde gebeurtenissen.

MotoGP Unlimited is zeker niet perfect. Beste rookie Jorge Martin wordt volop in beeld gebracht, zeker zijn herstel van de crash in Portugal is een verhaal dat verteld moest worden. Daar staat tegenover dat de andere rookies amper in beeld komen. De problemen bij Honda en KTM komen nauwelijks aan bod, Andrea Dovizioso verschijnt in een van de afleveringen. Het zijn allemaal inhoudelijke keuzes die niets afdoen van de kwaliteit van de serie en zal de nieuwe kijkers amper opvallen.

Ondanks dat ondergetekende het MotoGP-seizoen intens gevolgd heeft, bleef de honger bestaan na elke aflevering van MotoGP Unlimited. Wat zou er in de volgende aflevering gebeuren? Hoewel de intenties duidelijk zijn met de serie, is MotoGP Unlimited zeker geen kloon van Drive to Survive. De makers van de MotoGP-serie zetten de fouten die men bij het maken van Drive to Survive herhaaldelijk maakte recht.

Het is zonder twijfel de beste MotoGP-documentaire die ooit verschenen is, eentje die veel kijkers verdient en waardoor de sport in een ander voetlicht komt te staan. En het verdient een vervolg. De crews van producent Mediapro waren afgelopen weekend weer aanwezig bij de Grand Prix Qatar, een tweede seizoen is in de maak.

Sfeerbeeld van de première in Madrid.