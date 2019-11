Revanche voor Viñales na 'verloren zege' in Australië

Waar Viñales er op Phillip Island niet in slaagde een gaatje naar de achtervolgers te openen, lukte dat – met een beetje hulp van Jack Miller – wel tijdens de Maleisische Grand Prix op het Sepang International Circuit. Terwijl Miller een duel uitvocht met Marc Marquez bouwde Viñales gestaag een voorsprong op en binnen drie ronden was hij meer dan een seconde vertrokken ten opzichte van de wereldkampioen. Uiteindelijk bouwde de coureur dat uit tot een marge van zo’n drie seconden en brak hij daarmee de weerstand van Marquez, die genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Het was voor Viñales de perfecte revanche nadat hij een week geleden ook dominant was, maar de overwinning daar niet over de streep kon trekken. “Dit is zo’n moment dat ik heel erg blij ben”, sprak de 24-jarige coureur na zijn tweede zege van het seizoen. “Ik ben heel blij omdat ik in Australië ten val kwam terwijl ik het gevoel had dat ik won. In mijn lichaam had ik de aanval al ingezet, het zat in m’n hoofd. Uiteindelijk crashte ik en dat was een ramp voor ons.”

De Yamaha’s waren continu vooraan te vinden tijdens de GP van Maleisië, maar op zondag was Viñales de enige die de hoge verwachtingen daadwerkelijk waar kon maken. “We kwamen hier met een helder doel, de motor zat vanaf het eerste moment op een goed niveau. De eerste ronde voelde direct goed. We zijn blijven pushen en hebben een gat gecreëerd om de race te controleren. Het was niet eenvoudig, het was vooral op mentaal vlak een zware race. Ik moet het team feliciteren met dit weekend, ze hebben geweldig werk geleverd.”

Inhalen van Miller cruciaal

Uiteindelijk omschreef Viñales het passeren van Jack Miller als een cruciaal moment in de race, het gaf hem de gelegenheid te ontsnappen: “Ik wist het. Ik probeerde hem al vier of vijf keer in te halen om maar een gat te trekken naar Marc, Dovi en ook Valentino. Toen ik Jack voor het eerst zag, was ik aan het pushen. Hij haalde me in, maar hij was ook heel snel. Ik weet niet waarom, maar met de medium-compound waren we heel snel. We konden in de eerste ronden al [1.]59’ers rijden en daar trokken we het gat.”

Voor Viñales was het zijn tweede overwinning dit seizoen nadat hij deze zomer zegevierde op het TT Circuit van Assen. In het MotoGP-klassement heeft hij de derde plaats van Alex Rins overgenomen met nog een laatste race te gaan in Valencia.