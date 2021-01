Revalidatie Marquez verloopt volgens plan

Marquez werd in december voor de derde keer geopereerd aan de breuk in zijn rechterarm, die hij tijdens de eerste race van het vorige MotoGP-seizoen in Jerez opliep. Die breuk bleek zeer gecompliceerd en de aangroei van het bot verliep dusdanig traag dat er nog een ingreep nodig was om de blessure weer te herstellen. Ook belemmerde een infectie het herstel van de Spanjaard, die daarom in december nog voor een langere tijd in het ziekenhuis lag.

Donderdag ging Marquez voor controle naar het ziekenhuis in Madrid, Repsol Honda verklaarde daarover het volgende: “De achtvoudig wereldkampioen is in het ziekenhuis geweest, zes weken na de operatie uitgevoerd op 3 december aan de geïnfecteerde pseudartrose in de rechter bovenarm. Op dit moment zijn de artsen tevreden met de klinische en radiografische evolutie [van het herstel]. Marquez zal doorgaan met een specifieke antibioticakuur en met een functioneel herstelprogramma dat is aangepast aan zijn klinische situatie.”

Na de operatie in december was al duidelijk dat Marquez nog een hersteltijd van minimaal vijf maanden voor de boeg zou hebben. Daardoor was vrijwel zeker dat de Spanjaard de eerste races van het seizoen zou missen. Nu de start van het seizoen door corona weer op de tocht staat, geeft het Marquez een beetje meer tijd om aan zijn herstel te werken. Het team rond Marquez heeft echter altijd gezegd dat de coureur pas terugkomt als hij daar helemaal klaar voor is.