Retro: Waarom Rainey nog altijd baalt van de verloren TT in 1991

De regen is in de geschiedenis van de Dutch TT meer dan eens spelbreker geweest, zo ook in 1991. De race van de 500cc-klasse moest in de vierde ronde zelfs enige tijd gestaakt worden omdat het regent. Het toegestroomde publiek bleef echter massaal langs de rand van het circuit zitten om te genieten van de herstart. De herstart over twintig ronden stelde niet bepaald teleur, ook niet omdat de titelstrijd tussen Wayne Rainey en Kevin Schwantz almaar interessanter werd.

In de race over twintig ronden reed Rainey in eerste instantie weg, Schwantz met het nodige ellebogenwerk aan de kant gezet werd door Alex Barros en zakte aanvankelijk terug. De Lucky Strike Suzuki-rijder hield weliswaar aansluiting met het groepje dat om de tweede plaats vocht, maar Rainey had een beter tempo en reed beetje bij beetje weg. Schwantz had zich inmiddels opgewerkt naar de tweede plaats en was iets rapper dan zijn grote rivaal.

Kevin Schwantz, Wayne Rainey en Mick Doohan Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Het betekende dat zijn achterstand ronde na ronde kleiner werd en hij Rainey bij het ingaan van de laatste ronden weer in het vizier had. Voor Rainey was dit overigens het teken om de gaskraan nog iets verder open te draaien, hetgeen hem een aantal snelle ronden opleverde. Schwantz kwam wel dichterbij, maar de marge was groter dan Rainey zelf dacht.

De leider in de wedstrijd nam daardoor meer risico dan eigenlijk nodig. Met name in Madijk, Ossebroeken en Strubben nam Rainey veel risico en kwam hij zelfs even naast de baan terecht. Van Gardner had het tweetal helemaal niets te vrezen, de Australiër reed al op grote achterstand. Bij het uitkomen van Duikersloot werd Schwantz bijna van zijn machine gelanceerd en het verzet was gebroken.

Tot de fameuze Geert Timmer-bocht in zicht kwam. Rainey dacht dat Schwantz dermate dichtbij zat dat hij zichzelf op de limiet dwong wat betreft het remmen voor de langzame chicane. Daarbij ging Rainey over de schreef en dook hij iets te diep. Wat zoveel coureurs overkwam, gebeurde ook hem. Hij haalde de bocht niet en moest door het gras en daar bleef het niet bij. Aan de andere kant van de chicane moest hij alle zeilen bijzetten om de machine overeind te houden. Schwantz profiteerde en reed hem langs de buitenkant voorbij.

Podium: Wayne Rainey, Kevin Schwantz en Wayne Gardner Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Het verliezen van de race was nog niet het ergste voor Rainey, daar kwam hij wel overheen. Dat Schwantz in die laatste ronde het ronderecord pakte met een 2.02.443 (177.849 km/u) was erger voor Rainey. Het was de allersnelste ronde ooit op de originele lay-out van het TT Circuit. Eerder dit jaar verklaarde Rainey in gesprek met Motorsport.com dat het hem nog altijd niet lekker zit dat zijn grote rivaal daarmee aan de haal ging.

“Hij [Schwantz] reed een ronderecord en dat is blijven staan tot ze het circuit in 2002 verbouwd hebben”, zei Rainey. “Die jongens reden daarna op viertakten, maar hij had nog steeds het ronderecord. Ik wist dat ik in die ronde ook een absoluut record gereden zou hebben. Ik baal er nog steeds van dat ik in die ronde het record verspeelde en de race verloor, meer nog dan dat ik ervan baalde dat Kevin won.”

Rainey greep naast de zege in Assen en zag het ronderecord aan zijn neus voorbijgaan, maar hij pakte later dat jaar wel de wereldtitel in de 500cc-klasse.