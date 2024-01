'Repsol minder aanwezig op gewijzigde Honda MotoGP-livery in 2024'

De iconische samenwerking tussen het MotoGP-fabrieksteam van Honda en de Spaanse oliemaatschappij Repsol begon in 1995 en dus is 2024 het dertigste jaar dat beide partijen samenwerken. De afgelopen dertig jaar vormde het oranje van het bedrijf de basis voor de kleurstelling die de Japanse fabrikant inzette in de koningsklasse, maar nota bene in het jubileumjaar komt daar verandering in. Repsol krijgt op de nieuwe kleurstelling van het fabrieksteam namelijk veel minder ruimte dan de afgelopen jaren. Ook zullen de logo's van de firma minder zichtbaar zijn in de pits, op de trucks en in de hospitality van Honda.

Dit heeft grotendeels te maken met het vertrek van Marc Marquez bij Honda. Repsol verlengde het contract met Honda in 2023 met één jaar, met de optie voor nog een jaar. Dat ging gepaard met enkele voorwaarden, met de aanwezigheid van Marquez in het team als een van de belangrijkste punten. De zesvoudig MotoGP-kampioen racet in 2024 echter voor Gresini Ducati, waardoor Repsol opnieuw kon onderhandelen over het financiële aspect van de deal met Honda. De betrokkenheid van de oliemaatschappij wordt hierdoor kleiner, zodanig zelfs dat Honda de bijdrage niet groot genoeg vindt om het bedrijf een prominente plek op de livery van de RC213V te geven. Bovendien probeert Honda het bedrijfsimago op te vijzelen en wil het op middellange termijn de bedrijfskleuren rood, wit en blauw verwerken in de kleurstellingen van de diverse fabrieksteams, zoals nu al gebeurt in het WK Superbikes en het World Rally-Raid Championship.

Het besluit van Honda is echter niet goed gevallen bij Repsol, dat weer in onderhandeling is met het merk om de aanwezigheid op de livery weer te vergroten. Twee weken voor de start van de eerste wintertest in Sepang is daardoor nog onduidelijk hoe de kleurstelling er precies uit komt te zien. Wel is duidelijk dat Luca Marini en Joan Mir tijdens de test met een overwegend zwarte RC213V in actie komen. De fabrieksrijders van Honda zijn ook nog in afwachting van de gebruikelijke fotoshoot in de aanloop naar de teampresentatie, die op 13 februari in Madrid plaatsvindt. Opvallend genoeg wordt dat evenement georganiseerd door Repsol, zo maakte de maatschappij dinsdag bekend.

De kleinere rol van Repsol in de Honda-livery van 2024 is niet de enige verandering bij het in Tokio gevestigde merk. Zo is het fabrieksteam door het vertrek van Marquez ook de sponsoring van Red Bull kwijtgeraakt. De logo's van het energiedrankje zijn daardoor niet meer terug te vinden op de fairing van de RC213V en in de hospitality in de paddock.