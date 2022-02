Repsol Honda presenteert vertrouwde livery voor 2022

De hoofdmacht van Honda debuteerde in 1995 met de iconische Repsol-kleurstelling en die is sindsdien amper veranderd. In de tussentijd hebben coureurs als Mick Doohan, Alex Crivillé, Valentino Rossi, Casey Stoner en Marc Marquez succes gehad voor het team. Ook in 2022 heeft het team weer de vertrouwde kleuren. De huidige deal van het team met Repsol loopt aan het eind van dit jaar af.

Het anders zo dominante Honda-team heeft een paar magere jaren doorgemaakt. Dat kwam onder meer door het blessureleed van Marc Marquez. De Spanjaard won in 2019 zijn achtste wereldtitel, maar raakte in de zomer van 2020 flink geblesseerd aan zijn arm. De formatie was daardoor onthoofd in het vervolg van dat seizoen. Ook in 2021 was Marquez nog niet fit genoeg om meteen vanaf het begin aan de start te komen, maar later in het jaar wist de Catalaan alsnog drie races te winnen. Tijdens de laatste races ontbrak hij vervolgens vanwege een hersenschudding en een oogblessure.

Hij was ondanks de gemiste races aan het begin en aan het eind van het seizoen alsnog met afstand de beste Honda-rijder. Dat had grotendeels te maken met de moeilijk te besturen RC213V, die significante problemen had. Daardoor was ook Pol Espargaro niet altijd even competitief. Hij eindigde op een teleurstellende twaalfde plaats in het kampioenschap, maar scoorde in Misano wel zijn beste resultaat met de tweede plek achter teamgenoot Marquez.

Voor 2022 introduceert Honda een radicaal aangepaste machine, die goed ontvangen is door de coureurs. “De laatste jaren waren lastig, maar in het leven hebben we wel vaker te maken met uitdagingen”, zegt Honda-teambaas Alberto Puig. “We hebben echte problemen gehad, maar hebben ons als groep herpakt en hebben in de winter hard gewerkt om klaar te zijn. Tijdens deze winter waren onze gedachten bij Marc om te zien of hij fit zou zijn voor de wintertests. Gelukkig hebben we gezien dat hij goed voor de dag kwam in Sepang en is hij er ook in Indonesië bij. Dat is heel belangrijk. We wisten dat Pol klaar zou zijn, maar het is goed dat we van beide coureurs feedback hebben zodat we deze nieuwe motor kunnen ontwikkelen.”

