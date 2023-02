Repsol Honda presenteert MotoGP-team voor 2023

In Madrid werd het nieuwe strijdwapen van de hoofdmacht getoond aan het publiek en de aanwezige media. De kleurstelling met hoofdsponsor Repsol als belangrijkste ingrediënt is nagenoeg hetzelfde gebleven. Onderhuids veranderde er wel het nodige aan de Honda, maar het merk liet wat dat betreft woensdag niet het achterste van de tong zien. De grootste verandering bij Honda zijn de nieuwe Suzuki-invloeden in het team met de komst van coureur Joan Mir, wiens machine en uitrusting van gele accenten voorzien is, en technisch directeur Ken Kawauchi. Hij moet Honda na een aantal moeizame jaren weer naar de top van de MotoGP loodsen.

Sportieve crisis nog niet voorbij

Daar is nogal wat voor nodig. Honda was in 2022 het enige MotoGP-merk dat geen race wist te winnen. Ook waren de rijders behoorlijk ontevreden over de machine, vooral door een gebrek aan acceleratie uit de bochten en een gebrek aan stabiliteit aan de voorkant. Dat zorgde ervoor dat Honda flink achter de feiten aanliep, vooral ten opzichte van de Italiaanse merken die de MotoGP tegenwoordig domineren. Er is nog wel wat werk te doen om Honda er weer bovenop te krijgen, heeft Kawauchi gemerkt.

Hij is de opvolger van Takeo Yokoyama, die een functie elders gekregen heeft bij Honda-Japan. Tijdens de voorbije wintertest in Sepang was Honda volop aan het experimenteren om het lek boven water te krijgen, maar dat bleek nog niet zo eenvoudig. Op de derde dag van de test ging men helemaal terug naar de basis door kopman Marc Marquez zonder enige ondersteuning van aerodynamica de baan op te sturen. Voor Kawauchi was het de manier om de machine en de processen bij Honda te leren kennen.

Het snel behalen van resultaten wordt daarmee wel moeilijk. Het zou dan ook niet verwonderlijk zijn als Honda het komende seizoen ziet als een soort tussenjaar.

Marc Marquez weer helemaal fit

Het team kan in elk geval weer rekenen op een fitte Marc Marquez. De Spanjaard was afgelopen jaar dicht bij het besluit om de helm aan de wilgen te hangen. Een vierde operatie aan de problematische rechterarm heeft ervoor gezorgd dat Marquez weer een ‘normaal leven’ kan leiden en ook op de motor weer kan presteren. Marquez onderging deze winter voor het eerst sinds 2017 geen operatie en kon daardoor optimaal van start gaan tijdens de test in Sepang. Hij was daar zoals gewoonlijk het belangrijkste speerpunt voor Honda. Ook na zijn blessureleed van de afgelopen jaren geeft Honda de meeste prioriteit aan de 30-jarige rijder die tegenwoordig woonachtig is in Madrid.

Marquez heeft in 2023 een nieuwe teamgenoot: Joan Mir. De coureur afkomstig van Mallorca werd vroeg in zijn loopbaan al gelinkt aan Honda, maar het team greep mis toen Mir voor Suzuki koos. Dat merk is nu uit de MotoGP vertrokken waardoor de MotoGP-wereldkampioen van 2020 alsnog bij Honda terecht is gekomen. Bij Honda treft hij een hele andere situatie én een andere motor dan hij tot nu toe gewend was, een proces dat nog enige tijd in beslag zal nemen voordat Mir helemaal gewend is aan de RC213V.

