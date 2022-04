Repsol Honda-manager: "Weet niet of Marquez moet veranderen"

Marc Marquez is na zijn zware crash in de warm-up voor de Grand Prix van Indonesië op 20 maart momenteel niet in staat om te racen. Hij heeft opnieuw last van diplopie. Hierbij wijken de beide ogen van elkaar af en ontstaat er dubbel zicht. Ruim tien jaar geleden speelde dit voor het eerst bij Marquez. In oktober 2021 kwam het terug na een valpartij tijdens een motorcrosstraining. Begin januari was de 29-jarige coureur voldoende hersteld en kon hij weer voluit trainen.

Tijdens het raceweekend in Indonesië kwam Marquez maar liefst vier keer ten val. Hij liep daarbij geen breuken op, maar wel was er na de klapper in de warm-up sprake van een lichte hersenschudding. Uit voorzorg hield Repsol Honda hem daarna naast de baan. Later bleek er ook weer sprake van diplopie. Het probleem is minder ernstig dan de laatste keer en Marquez zou snel progressie boeken, zo liet zijn team weten. De Grand Prix van Argentinië kwam echter nog te vroeg. Marquez werd daar vervangen door Honda's MotoGP-testrijder Stefan Bradl.

'Alle succes dankzij zijn rijstijl'

Alberto Puig sprak zaterdag op Termas de Rio Hondo met onder meer de Spaanse collega's van Motorsport.com over de huidige problemen van Marquez. "De valpartijen in Indonesië waren bruut, zeker de laatste was verschrikkelijk, maar hij is veel vaker gevallen en toen is er niks gebeurd", aldus Puig doelend op de diplopie. "Vorig jaar was er een incident, maar sinds 2011 was er niks aan de hand. We moeten nu niet gaan denken dat hij bij elke crash dit probleem zal hebben."

Puig wil ook niet overhaaste conclusies trekken over de gewaagde rijstijl van Marquez, die veel schuivers met veel stuurmanskunst wist te voorkomen maar er ook een paar keer hard afging, zoals in Jerez 2020. Gevraagd naar of zijn piloot zich moet aanpassen, reageerde Puig: "Misschien, maar Marc is Marc, dat moeten we niet vergeten. Alles wat hij heeft gewonnen, acht wereldtitels, heeft hij op zijn manier voor mekaar gekregen. Eerlijk gezegd, ik weet niet of hij zich moet aanpassen. Wat ik wel weet, is dat mensen moeilijk veranderen. Wellicht heeft die aanpak toen gewerkt en moet hij zich nu aanpassen, maar we kijken ook naar andere factoren. Marquez compleet veranderen is denk ik ook niet de oplossing." Had Marquez mee kunnen doen aan de Grand Prix in Indonesië, dan zou hij volgens Puig hebben geknokt voor de overwinning. "In de regen was dat misschien een vraagteken geweest, maar bij een droge wedstrijd zeker."

Terugkeer op de motor

Nu eerst maar eens terugkomen op de motor, stelt Puig. Hij weet dat Marquez - die in 2019 voor het laatst de MotoGP-titel veroverde - er alles aan doet om snel weer op de RC213V plaats te nemen. Dit blijkt ook uit onderstaande video die Marquez zondag op zijn Instagram-profiel plaatste. Er is volgens de enkelvoudig 500cc-racewinnaar ook geen sprake van angst bij Marquez nu hij weer diplopie heeft. "Als een rijder bang wordt, is het voorbij. Bij Marc is dat nooit het geval geweest. Na welke crash of blessure dan ook."

Puig durft niet te zeggen wanneer we startnummer 93 terugzien in het MotoGP-veld. "We weten allemaal dat je bij botbreuken een plaat krijgt, daarna kun je weer rijden. Dit is complexer en ik kan geen datum voor een terugkeer geven." De laatste keer, in oktober vorig jaar, duurde het drie maanden. Puig: "Zijn progressie gaat nu heel snel. Ik kan niet zeggen of hij naar Austin komt, maar zijn herstel verloopt zeer voorspoedig. Als Marc terugkomt, is dat om te winnen. Wanneer hij weer goed kan zien, kan dat ook. Hij heeft immers geen andere blessures."

Tot die tijd zal Honda niet opgeven, klinkt het strijdvaardig uit de mond van Puig. "Er is nog veel te winnen in dit kampioenschap en ik wil niet bij de pakken neer zitten. Ik denk dat we nog steeds kunnen presteren. Ik heb zorgen wat betreft Marquez, zeker, maar het houdt hier niet op. We moeten doorgaan. Het enige doel voor Honda en Marc is het winnen van het kampioenschap. De situatie kan snel veranderen. Indonesië was een ramp, maar in Qatar en bij de wintertests ging het goed. Volgens onze rijders is de motor goed. De situatie is niet ideaal, maar met twintig races voor de boeg kunnen we niet negatief zijn en denken dat we slecht zijn begonnen."