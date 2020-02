Honda-baas: "Marquez presteerde beter dan we hadden verwacht"

Nooit eerder kwam het voor dat een team in de MotoGP een line-up had die uit twee broers bestond. Er racen momenteel nog twee andere broers in de koningsklasse, Alex en Pol Espargaro, maar die delen tot op heden niet dezelfde motorfiets. Bovendien is Marc Marquez sinds zijn debuut in 2013 uiterst dominant en op alleen 2015 na elk jaar kampioen geworden. Het debuut van Alex als zijn teamgenoot werpt dus nogal wat vragen op. Kan hij zich direct al staande houden bij het topteam en wat voor impact heeft zijn komst op de oudste van de twee?

Tijdens de tests in Valencia en Jerez in november kon Alex Marquez al proeven van Repsol Honda's RC213V, weliswaar de specificatie van 2019. Hij stapte deze week op diens opvolger tijdens de shakedown in Sepang en de officiële test op het Maleisische circuit. Als beste rookie zette hij uiteindelijk de achttiende tijd neer, het verschil met de beste tijd over de drie dagen was 0.693 seconde.

Alberto Puig was tevreden over het resultaat, zo liet hij na afloop weten. "Alex deed het in mijn ogen best goed, want op zaterdag voerde hij een racesimulatie uit. Hij was eerlijk waar nog iets beter dan we hadden verwacht. Deze klasse is erg zwaar en de eerste test hier in Sepang is ingewikkeld. Toch kun je al merken dat hij een methode heeft, dat hij erg gestructureerd is. Hij is wat betreft zijn aanpak op de motor heel anders dan Marc, maar hoe hij zijn werk ziet, is in de basis gelijk. Ze hebben een vergelijkbare mentaliteit in hoe ze praten, alles analyseren en zich voorbereiden op de test", zei de Honda-baas.

Puig gelooft dat Alex Marquez het wel lastig kan krijgen in zijn debuutjaar, gezien het veld de laatste jaren steeds competitiever is geworden. "Het zal niet makkelijk voor hem zijn. Zoals de tijden uitwezen is iedereen in deze klasse enorm aan elkaar gewaagd, zoals altijd. Maar we moeten hem hoop en een kans geven, we zullen hem uiteraard steunen."

De 23-jarige motorcoureur zei zelf op zondag dat hij een goed gevoel over had gehouden aan de test. Wel heeft hij twee verbeterpunten opgemerkt: het bandenmanagement over langere afstanden en het maximale uit een nieuwe band halen in de kwalificatie. "Ik voel me elke dag iets beter. Elke dag zijn we ook iets sneller. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. We weten dat we tijdens de wintertest nog maar drie dagen hebben en we klaar moeten zijn voor de Grand Prix van Qatar. Er moet nog een en ander beter, ik moet vooral leren hoe ik beter kan omgaan met gebruikte banden. Hetzelfde geldt voor hoe ik met een nieuwe band een zo snel mogelijke tijd moet rijden. Elke dag leer ik meer over de motor en voelt het beter, dus daar ben ik blij mee. De eerste conclusie is erg positief."

