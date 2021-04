Drie vragen over de rentree van Marc Marquez

Marquez begon negen maanden geleden als de grote favoriet aan het nieuwe, ingekorte seizoen. Het coronavirus had diepe sporen nagelaten in de maatschappij en aan het begin van de zomer kon er weer gedacht worden aan mooiere dingen. Veertien races stonden er voor de MotoGP op het programma, maar al na de eerste was duidelijk dat Marquez een flink deel van het seizoen zou missen. Na een miraculeuze save aan het begin van de race was er in de 22ste ronde niets aan te redden voor Marquez. Hij crashte, en hij crashte hard. De schade was in werkelijkheid veel groter dan we op dat moment konden vermoeden. De moedige – of oliedomme – terugkeer in de GP van Andalusië liep uit op een fiasco. Vandaag keert Marquez terug op de motorfiets die hem al zoveel succes bracht. We blikken vooruit aan de hand van drie prangende vragen en antwoorden.

Heeft Marquez door zijn blessure aan snelheid ingeboet?

Niet eerder was Marquez zo’n lange periode uitgeschakeld. Het is bijna negen maanden geleden dat hij voor het laatst op de RC213V zat. Maar het is niet de eerste keer dat Marquez van een pittige blessure terugkomt. In de winter van 2018-2019 én 2019-2020 moest de coureur tweemaal een schouderoperatie ondergaan nadat hij daar eerder in het seizoen problemen mee had. Toen de Honda-coureur vervolgens terugkeerde tijdens de test in Sepang, behoorde hij meteen tot de snelste mannen van het veld. Het was tijdens die tests meer de vraag of Marquez ook direct een volledige raceafstand aan zou kunnen.

Voor zijn terugkeer in de Grand Prix van Portugal is de vraag hetzelfde. Marquez zal op psychologisch vlak eerst door een bepaalde barrière moeten om weer op snelheid te komen, maar zijn talent is in negen maanden niet verloren gegaan. Of zoals pitreporter Simon Crafar het in zijn column op MotoGP.com mooi omschreef: “Rijders raken de vaardigheden waar ze jaren op getraind hebben niet zomaar kwijt. Het gevoel, pushen met de machine, het aanvoelen van de limiet, het vergaren van kennis en het hebben van bepaalde reflexen zijn ontwikkeld tot instinctieve reacties.” De vraag is dus vooral of Marquez direct weer in staat is om een volledige race op het hoogste niveau af te werken. Zeker op het circuit van Portimao, een van de meest fysieke banen op de kalender, kon dat nog wel een hele opgave worden.

Is het niveau in de MotoGP veranderd in Marquez’ afwezigheid?

Marquez was in het afgelopen decennium de referentie in de MotoGP. Sinds zijn debuut in 2013 verloor hij slechts één keer de wereldtitel. Marquez domineerde op zijn eigen manier, vooral door continu op het podium te eindigen. Een slechte dag leverde dan nog altijd de derde plaats op. Na het wegvallen van Marquez hebben we een aantal knotsgekke wedstrijden gezien met idem resultaten. Op basis van de cijfers kunnen we stellen dat het niveau in de MotoGP niet drastisch veranderd is in de afwezigheid van Marquez.

Er werd begin dit seizoen in Qatar wel degelijk snel gereden, maar dat heeft nog geen representatief beeld gegeven voor de definitieve rangorde. Yamaha heeft zoals het nu lijkt een stap gezet, maar het is te vroeg om een definitieve conclusie te trekken. Daarvoor gaan de circuits in Europa een beter beeld geven, bijvoorbeeld Portimao. Dat heeft onder meer te maken met de bandenkeuze, die in Qatar behoorlijk beperkt was voor Honda (en ook KTM). Daardoor hebben die fabrikanten nog niet laten zien wat ze echt waard zijn.

Kan Marquez in 2021 wereldkampioen worden?

Het korte antwoord is een volmondig ‘ja’. De afgelopen jaren is gebleken dat een achterstand van 40 punten (het huidige aantal van WK-leider Johann Zarco) aan het begin van het seizoen geen onoverkomelijke achterstand is. Joan Mir stond vorig jaar na de beide races in Jerez maar liefst 48 punten achter op Fabio Quartararo. In 2017 kwam Marquez al eens terug van een achterstand van 37 punten. Ook in 2013 stond Marquez op 30 punten achterstand en voor de MotoGP-carrière maakte de Spanjaard het nog bonter. In 2011, zijn debuutjaar in Moto2, stond Marquez na zes races op 82 punten achterstand van klassementsleider Stefan Bradl. Acht races later stond hij een punt voor de Duitser. Uiteindelijk kon hij dat seizoen vanwege een oogblessure niet afmaken. Dit jaar zal moeten blijken of Marquez fysiek in staat is om er direct te staan en mee te dingen naar de prijzen.