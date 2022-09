Marquez doet verhaal na aanrijdingen met Quartararo en Nakagami

Marc Marquez ging als een raket van start in de Grand Prix van Aragon. Hij ging in de eerste bocht buitenom en lag daardoor op de vijfde plek bij het induiken van de tweede bocht. Hij kwam pal voor de deur bij Fabio Quartararo, die er extreem dicht achter zat. Marquez had een klein moment van wielspin waardoor hij snelheid verloor, Quartararo klapte er vol op en werd van zijn motorfiets gesmeten.

“In de derde bocht verloor ik de achterkant een beetje en moest ik van het gas, maar het was niet een heel groot moment”, legt Marquez uit. “Maar het probleem was dat Fabio er heel dicht achter zat, zijn intentie was om me daarna in te halen. Dat is echt zo’n moment waar je kunt inhalen. Ik had een momentje omdat Enea en Aleix naast elkaar reden, ik kon ze niet inhalen maar ik had de goede lijn. Ik had gewoon een momentje, het is een race-incident maar vooral heel erg ongelukkig. Fabio zat er heel dicht achter, maar dat is normaal in de eerste ronde. Daar voelde ik contact en dat bracht de bal aan het rollen.”

Een stuk bodywork van Quartararo’s M1 kwam terecht in de motor van Marquez en dat zorgde voor het volgende incident met Takaaki Nakagami. “Ik ging bocht 5 in en voelde iets vreemds. Toen ging ik verder naar bocht 6-7 en daar was het goed, maar vanaf 7 zat ik iets voor Nakagami en activeerde ik het holeshotapparaat. Ik voelde dat het achterwiel blokkeerde, ik heb de beelden bekeken en je ziet dat er een stuk bodywork uit mijn motor komt. Het wiel blokkeerde, toen voelde alles heel gek en de motor was niet meer te besturen. En bracht ik de motor terug in de pitbox. Maar dat kwam door het incident met Fabio en niet door wat er met Nakagami gebeurde. Beide acties waren heel erg ongelukkig.”

Doel niet behaald

Marquez had zichzelf ten doel gesteld om zoveel mogelijk kilometers te maken in Aragon: “Dat is niet gelukt”, concludeert hij. “Ik heb maar één ronde gereden. Het is waar dat de start geweldig was. Ik volgde mijn instinct en maakte een goede start. De keuze voor de buitenkant was de goede. Bij het uitkomen van de eerste bocht lag ik zesde, dat had ik niet verwacht. Vanaf dat moment wilde ik het rustig aanpakken, maar na twee bochten ging alles mis.”

Na het incident bood Marquez zijn excuses aan bij het team van Nakagami. De Japanner was zelf bij de Clinica Mobile voor behandeling aan zijn vinger. Hij heeft aangekondigd ook Fabio Quartararo nog op te zoeken.