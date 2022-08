Gardner en Binder weten: “Geen plek meer in de MotoGP”

Remy Gardner, de zoon van oud-wereldkampioen Wayne Gardner, debuteerde na zijn wereldtitel in de Moto2-klasse bij Tech3 KTM op het hoogste niveau. Na een moeilijke aanloop met een polsblessure heeft Gardner dit seizoen niet veel kunnen laten zien. De Australiër maakte voor de zomerstop een zeer terneergeslagen indruk, maar kwam na de Grand Prix van Catalonië iets beter voor de dag. Desondanks heeft KTM hem lange tijd in het ongewisse gelaten over zijn MotoGP-toekomst. In Silverstone liet Gardner nog weten dat hij niets gehoord had van zijn broodheer.

Zondag bevestigde Gardner dat hij op zoek moet naar een nieuw zitje: “Nee, het ziet er niet goed uit”, reageerde hij desgevraagd. “In MotoGP lijkt er helemaal niets te zijn voor mij. KTM heeft het weer gepresteerd, dat is alles wat ik kan zeggen.” Hij haalde met die laatste opmerking uit naar de Oostenrijkse fabrikant, die inmiddels een twijfelachtige reputatie opgebouwd heeft in het omgaan met (jonge) coureurs. Motorsport.com kon zondag melden dat Raul Fernandez eindelijk een akkoord met KTM heeft bereikt om aan het eind van dit seizoen bij de Oostenrijkers te vertrekken. Die zaak speelt al bijna een jaar, maar KTM vroeg een exorbitant bedrag om de Spanjaard daadwerkelijk te laten gaan.

KTM maakte dit weekend bekend dat de Tech3-formatie volgend jaar omgedoopt wordt tot GasGas Factory Racing. Pol Espargaro werd aangekondigd als coureur van het team. Miguel Oliveira zou vertrekken bij KTM, maar heeft volgens Pit Beirer nu toch een aanbod ontvangen om aan de slag te gaan bij GasGas.

Binder hoopt op terugkeer naar Moto2-klasse

Bij RNF moet ook Darryn Binder het veld ruimen, zo liet de Zuid-Afrikaan zondag weten. Het team maakt nu nog gebruik van Yamaha-motoren, maar stapt volgend seizoen over naar Aprilia. De eerdergenoemde Fernandez is een van de topkandidaten om een zitje te krijgen bij het nieuwe satellietteam, ook Miguel Oliveira wordt al een tijd in verband gebracht met de renstal waar Wilco Zeelenberg de teammanager is.

Binder, die dit seizoen vanuit de Moto3-klasse de grote stap maakte naar de MotoGP, heeft geaccepteerd dat er volgend jaar geen plek meer voor hem is. “Op dit moment hoop ik op een plek in Moto2, de MotoGP is niet echt meer een optie. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar ik wacht tot mijn manager met de mogelijkheden komt en dan zal ik de beste optie uitzoeken.”

Na Remy Gardner moet ook Darryn Binder zijn heil volgend seizoen elders zoeken. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images