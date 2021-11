Gardner: Dacht dat KTM MotoGP-machine minder sterk zou zijn

MotoGP-debutant Remy Gardner eindigde tijdens de tweedaagse test in Jerez op de 22ste plaats en was 1,8 seconde langzamer dan de snelste man. Gardner kwam met enige reserve naar Jerez met betrekking tot de prestaties van de KTM. De RC16 won in 2021 weliswaar twee races, maar over het algemeen was het een lastig seizoen voor de coureurs van het Oostenrijkse merk. KTM heeft met het buizenframe een uniek concept en kiest wat betreft de schokbrekers voor WP. De rest van de MotoGP-grid heeft daarentegen aluminium frames.

Gevraagd hoe hij de overstap naar het andere concept had ervaren, zei de zoon van oud-wereldkampioen Wayne Gardner: “Eigenlijk ging het niet zo slecht. Natuurlijk waren we een beetje langzaam aan het begin, maar dat is zo voor alle rookies op de GP-machine. Eerlijk gezegd komt dat meer omdat we niet weten hoe het vermogen is, hoe de motor precies bestuurd moet worden en de verstelbare rijhoogte. Het is een andere machine wat betreft het chassis en de schokbrekers, maar het is wel nog steeds een motorfiets. Het ging niet slecht, eerlijk gezegd. Ik voel me redelijk comfortabel, ondanks dat ik vrij stijf was en geen gekke dingen gedaan heb. De motor deed wat ze moest doen. Natuurlijk wordt het moeilijker als je de snellere ronden nadert, maar de motor is in zijn totaliteit niet slecht. Het kan nog wel beter, maar ik had eerlijk gezegd gedacht dat de KTM minder goed zou zijn. Dus wat dat betreft ben ik redelijk tevreden.”

Invloed van elektronica

Gardner werkte de test af met gebroken ribben, die hij in de voorlaatste ronde van het seizoen opliep bij een crash. Dat hij zich redelijk comfortabel voelde was daardoor opvallend, al vond hij de werking van de elektronica nog niet optimaal. “Ik kom natuurlijk van de dirt tracks en daar ben ik gewend geraakt aan het laten glijden van de achterkant en het sturen met de achterkant”, aldus de 23-jarige Gardner. “Casey [Stoner] en mijn vader kwamen allemaal uit die scene in Australië, dat helpt mij ook op de grote motoren. Op de Moto2-motor, zeker met de Triumph-blokken moest je meer rijden alsof je op een grote motor zat. Het was daarvoor meer een mix tussen Moto2 en Moto3 [met het Honda CBR-motor dat tot 2019 gebruikt werd]. De Triumph is iets meer voor het stevige werk en de MotoGP is wat dat betreft het ultieme. Dat voelt goed. Op dit moment voelt het alsof de elektronica nog iets te veel controle heeft, het neemt wat mij betreft iets te veel vermogen weg. Daar hebben we de afgelopen dagen aan gewerkt, ik wil zorgen dat ik iets meer kan glijden als ik versnel uit de bochten.”