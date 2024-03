Milestone onthult releasedatum MotoGP 24 met spectaculaire trailer

Ieder jaar brengt Milestone een nieuwe editie van de officiële MotoGP-game uit en dat is in 2024 niet anders. De gameontwikkelaar is er ieder seizoen al relatief vroeg bij en ook nu is dat weer het geval. Vanaf 2 mei is de nieuwe game, MotoGP 24, verkrijgbaar voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch en pc via Steam. Dat is bekendgemaakt middels de officiële trailer, die Milestone donderdag heeft gedeeld. Alle officiële rijders, teams en circuits uit de lopende seizoenen van de MotoGP, Moto2, Moto3 en de elektrische MotoE worden in het spel opgenomen.

MotoGP 24 wordt ook voorzien van enkele nieuwe functies, zo heeft Milestone meteen ook bekendgemaakt. De opvallendste toevoeging is de zogenaamde Riders Market. Dit zorgt ervoor dat niet alleen de speler zelf tijdens en na het seizoen van team kan wisselen, maar dat ook de door de computer bestuurde rijders een transfer kunnen maken. Dit laatste was onmogelijk in eerdere MotoGP-games. Daarnaast belooft Milestone een flinke herziening van het straffensysteem door de komst van stewards. Naast waarschuwingen voor track limits, die in vorige games al verwerkt zat, kunnen er hierdoor ook straffen uitgedeeld worden voor slecht rijgedrag of het overtreden van regels.

Ook krijgt MotoGP 24 met LiveGP Championships een nieuwe multiplayer-modus, waarin spelers moeten proberen punten te scoren om te stijgen in het algemeen klassement van een samengesteld kampioenschap. Milestone belooft ook verbeteringen van de AI, wat ervoor moet zorgen dat het rijgedrag van de door de computer bestuurde rijders dichter in de buurt komt van hoe de rijders in werkelijkheid racen. Ook de besturing van de motoren in de game wordt aangepakt, net als het niveau van tegenstanders in de game. Dat laatste gebeurt door middel van een nieuw Adaptive Difficulty-systeem. Daarmee wil Milestone het niveau van de tegenstanders automatisch aanpassen aan de prestaties die de speler in de game laat zien.

"Met veel plezier onthullen we de aanstaande release van MotoGP 24", zegt Milestone CEO Luisa Bixio. "Ik ben bijzonder trots op wat we hebben bereikt in dit nieuwe hoofdstuk, dat voor het eerst in de geschiedenis van de franchise toegang biedt tot de Riders Market, een functie waar de community al lang om heeft gevraagd. Ons hele team heeft zich met hart en ziel ingezet om fans van over de hele wereld de best mogelijke ervaring te bieden. In het bijzonder wil ik Dorna Sports danken voor de fijne samenwerking tijdens de ontwikkeling van de game."

De trailer van MotoGP 24 is bovenaan deze pagina te zien.