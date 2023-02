De voorband is een van de cruciale factoren in de jacht op succes in de MotoGP. Het bepaalt grotendeels hoe hard een coureur de bochten kan aanvallen. Met de komst van Michelin als bandenleverancier in de koningsklasse is het belang van de voorband alleen maar toegenomen. De band van de Franse leverancier is behoorlijk sensitief en de bandendruk moet goed ingeregeld worden om een coureur door de race te kunnen loodsen. Loopt de temperatuur van de band op, gaat ook de bandendruk automatisch omhoog.

In vrijwel alle kampioenschappen zijn regels opgesteld om bandendruk te reguleren. Zo ook in de MotoGP. In het technische reglement is vastgelegd met welke minimale druk rijders moeten racen. Dit is voornamelijk een kwestie van veiligheid en imago. Mocht de druk in de banden te laag zijn, kan de constructie van de band beschadigd raken en dat vergroot de kans op incidenten aanzienlijk. Het straalt bovendien slecht af op Michelin als er te vaak problemen zijn met de banden van het merk.

Overtredingen werden voorheen niet bestraft

De minimale druk van een voorband is 1.9 bar (dit kan voor 2023 mogelijk nog een beetje bijgesteld worden), de achterband moet minimaal 1.7 bar zijn. Daaronder ben je in principe in overtreding. Dat de MotoGP-teams hiermee de grenzen opzoeken is niet verwonderlijk, maar er werd nooit opgetreden als er overtredingen waargenomen werden. Waarom niet? Er bestond een herenakkoord tussen de MSMA (het samenwerkingsverbond tussen fabrikanten) en Michelin, zo schreef Motorport Magazine vorig jaar. Op goed vertrouwen hielden sommige fabrikanten zich eraan, anderen deden dat niet. Zo reed racewinnaar Francesco Bagnaia tijdens de Spaanse GP van 2022 met een te lage bandendruk. Zo kwam het verhaal in de pers en werd de technische afdeling van de MotoGP gedwongen om voor dit seizoen actie te ondernemen.

Er zijn twee redenen dat de bandendruk tot nu toe niet gereguleerd werd. In eerste instantie omdat alle merken gebruikmaken van een ander type TPMS (Tyre Pressure Monitoring System). Daardoor was het accuraat meten van de waardes niet mogelijk. Bovendien wordt de data van de TPMS opgeslagen in de datalogging van de motor. Daardoor is het voor een kwaadwillende engineer vrij eenvoudig om de cijfers te manipuleren en te zorgen dat de cijfers alsnog binnen de regels vallen. Dat gaat in 2023 veranderen. Elke motor heeft dezelfde TPMS en de vastgelegde data daarvan wordt rechtstreeks naar de wedstrijdleiding verstuurd.

Een coureur heeft een ‘legale’ wedstrijd gereden als hij minimaal de helft van de tijd boven de minimale bandendruk zit. Lukt dit niet, riskeert het diskwalificatie. In de kwalificatie zullen rondjes waarin de bandendruk niet op orde is automatisch geschrapt worden. Teams en rijders maken zich hier grote zorgen over. Het is zelfs al zover dat de regels pas na enkele races echt gehandhaafd worden, puur om teams tijd te geven vertrouwd te raken met de nieuwe parameters en te zoeken naar de juiste balans.

Nieuwe systeem wijkt af

Ook al omdat de teams in Sepang verschillende waardes kregen van de ‘eigen’ sensor in de sensor die op last van de organisatie gebruikt wordt, zo ontdekten de engineers van Aprilia tijdens de test. “We rijden met beide systemen”, zegt Aleix Espargaro. “Dat van onszelf is geleverd door McLaren, het andere is verplicht. We hebben de test vooral gebruikt om info te verzamelen, maar de cijfers wijken van elkaar af. De sensoren geven niet dezelfde cijfers. De engineers hebben tot de eerste training in Portugal nog een maand om uit te vogelen waarom de informatie tussen de verschillende sensoren zo verschilt.”

Een ander gevaar dat achter een hogere minimale bandendruk in de voorband schuilt is het risico op crashes, zegt Alex Marquez. “In de eerste twee races gaan ze het niet handhaven, maar ik denk dat de FIM zich snel zal realiseren dat dit geen zin heeft, het is gevaarlijk. Als je iemand voor je hebt loopt de bandendruk hard op. Als je eenmaal boven de 2.2 zit, ga je crashen”, legt Marquez uit. “Het is geen eerlijke regel. We zullen op het podium komen en niet zeker weten of we het podium verdiend hebben. Als je te laag zit, kun je niets doen met de motor. Het is lastig, maar dit wordt voor iedereen heel belangrijk.”

De diskwalificatie van rijders komt vaker voor als de FIM de huidige regels gaat handhaven, denkt de jongste van de Marquez-broers. “Met deze regel waren er in de afgelopen Grand Prix van Australië dertien rijders gediskwalificeerd. Het heeft er ook mee te maken dat je niet kunt voorspellen waar je tijdens de race zit, in het verkeer of alleen op kop.”

Gresini-rijder Alex Marquez denkt dat het handhaven van de minimale druk in de voorband onmogelijk is voor de FIM. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images