Regenspecialist Savadori topt tweede training voor Stiermarken GP

Kort voor de start van de tweede training vielen de eerste regendruppels uit de Oostenrijkse hemel. Het zorgde ervoor dat de rijders een groot deel van de sessie zouden afwerken op een natte baan. Met het instabiele weer rond Spielberg, is het goed mogelijk dat het ook gaat regenen op zaterdag en zondag.

Dat Savadori zich als een vis in het water voelt op een natte baan, werd eerder dit jaar al duidelijk in Le Mans. Ook daar ging hij in een sessie aan de leiding toen het regende. Dat herhaalde hij nu weer. Met een 1.31.304 in de slotfase van de sessie ging Savadori naar de koppositie en niemand zou meer aan zijn tijd komen. Johann Zarco bleef steken op anderhalve tiende met Joan Mir op nog eens een tiende achterstand.

Francesco Bagnaia werd vierde voor Aleix Espargaro en Alex Rins, al eindigde die laatste op meer dan een seconde. Alex Marquez werd zevende voor Iker Lecuona en Maverick Viñales. Marc Marquez maakte de top-tien compleet. Valentino Rossi was de hekkensluiter op de 22ste plaats, hij was drie seconden langzamer. Cal Crutchlow en Dani Pedrosa eindigden net voor hem.

Miguel Oliveira kwam na zijn valpartij in de ochtend niet in actie in de tweede vrije training. Hoewel er geen breuken vastgesteld werden bij de Portugese coureur, voelde hij zich niet goed genoeg om te rijden. Hij keerde na een outlap terug in de pits.

Niemand verbeterde zijn tijd met het oog op de plaatsing voor Q2. Zaterdag krijgen de coureurs die kans wel, mits het droog blijft.

Uitslag tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Stiermarken