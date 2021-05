Het was een verschil van dag en nacht toen Petrucci eind februari in Qatar voor het eerst op de KTM RC16 van Tech3 stapte. De vrij forse coureur kon zich maar moeilijk aanpassen op de compacte machine van het Oostenrijkse merk en die worsteling werd goed zichtbaar in de resultaten. In de eerste twee races van het nieuwe seizoen pakte de tweevoudig GP-winnaar geen punten. Pas op Europese bodem begon de bal te rollen, met het hoogtepunt in de Grand Prix van Frankrijk. Vorig jaar zegevierde de regenspecialist nog met Ducati, dit jaar eindigde hij met de KTM op de vijfde plaats.

Gevraagd welke emoties dat losmaakte, zei Petrucci: “Ik ben vooral blij voor het team, we hebben een hele moeilijke tijd gehad. Vrijdag eindigden we nog laatste, in de warm-up was ik de snelste in de regen. Als het de hele race geregend had, kon het sneller. Aan de ene kant ben ik heel blij, maar aan de andere kant hadden we eigenlijk op het podium moeten staan.”

Het gebrek aan snelheid in de kwalificatie speelde Petrucci ook in Le Mans parten, merkte hij op. De matige startpositie zorgde er uiteindelijk voor dat hij niet in aanmerking kwam voor het podium. “We moeten zorgen dat we in de kwalificaties beter zijn, we moesten van ver komen en veel chaos ontwijken. Ik kon wel wat posities goedmaken en toen het begon te regenen heb ik veel risico genomen. Helaas was er een klein probleem bij het schakelen toen ik van motor wisselde, daardoor verloor ik in de pits wat posities. Met de medium-regenbanden was het de eerste drie ronden alsof ik op ijs aan het rijden was. Ik maakte nog een klein foutje door wijd te gaan in bocht 8, maar ik ben kalm gebleven en heb veel posities goedgemaakt.”

Petrucci kijkt realistisch naar zijn situatie en weet dat die ene rondvliegende zwaluw in Le Mans nog geen zomer maakt. “Vanaf Qatar heb ik geleerd dat deze motor heel anders is en we hebben van alles geprobeerd om tot een oplossing te komen. Helaas hebben we afgezien van Qatar maar heel weinig kunnen rijden. Het feit is dat ik een stuk zwaarder ben dan andere rijders, de gewichtsverdeling is daardoor anders en ik heb eigenlijk een langere wielbasis nodig om dit te compenseren. Dan verlies je ook weer op andere stukken, maar ik kan zeggen dat we weten wat het probleem is. Het is alleen zaak om een oplossing te vinden.”