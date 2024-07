De reden waarom Bezzecchi VR46 wel wilde verlaten voor Aprilia

"Iedere rijder droomt ervan om ooit een fabrieksrijder te worden. Dat geldt ook voor mij. Mijn doel was om te groeien, mijn rijvaardigheid te verbeteren en ervaring op te doen in MotoGP, om op een dag in een fabrieksteam te belanden en een merk te vertegenwoordigen. Ik had de kans om dat te doen en daarom was het voor mij de beste keuze", vertelt Marco Bezzecchi tijdens de persconferentie voor de TT van Assen over zijn aanstaande overstap naar Aprilia. Aan het einde van het seizoen moet hij zodoende afscheid nemen van Team VR46, de formatie waar hij sinds zijn MotoGP-debuut in 2022 al voor uitkomt.

Het is niet de eerste keer dat Bezzecchi de kans krijgt om VR46 te verlaten. Gedurende het voorgaande MotoGP-seizoen werd hij al in verband gebracht met een overstap naar Pramac Ducati, waar hij over het nieuwste materiaal van Ducati had kunnen beschikken. Destijds koos de rijder uit Rimini er echter voor om bij VR46 te blijven, waar hij dit jaar opnieuw op een jaar oude Ducati zit. "Ik besloot toen om te blijven, want ik wilde alleen wisselen naar een fabrieksteam", legt Bezzecchi uit over het verschil tussen de keuzes van vorig jaar en dit jaar. "Ducati gaf me de kans om naar een door de fabriek gesteund team te gaan en dat was een goed aanbod, maar ik wist niet of ik hetzelfde zou voelen als hoe ik me nu bij het team voel."

Bang voor reactie mentor Rossi

"Dit jaar was anders. Ik had de kans om van mijn team naar een fabrieksteam over te stappen, dus het was een andere beslissing", vervolgt Bezzecchi. Het houdt wel in dat hij afscheid moet nemen van VR46 en Valentino Rossi, een team dat hij als zijn familie is gaan beschouwen. De negenvoudig wereldkampioen deed volgens zijn pupil niets anders dan vorig jaar. "Vorig jaar zei hij niet dat ik moest blijven of dat ik niet naar Pramac moest gaan. Hij deed me een aanbod en ik besloot te blijven. Dit jaar deed hij hetzelfde, maar ik heb hem meer advies gevraagd en meer met hem gesproken."

Bezzecchi vertrouwde er volledig op dat Rossi begrip zou tonen voor het besluit om naar Aprilia te trekken. "Natuurlijk was het een lastig moment, want ik voel me geweldig bij het team. Maar ik droom hier sinds het begin van mijn loopbaan al van, dus dit was het doel dat ik wilde bereiken. Hij was dus blij voor me", aldus de drievoudig MotoGP-racewinnaar, die zich wel even zorgen maakte over de reactie van Rossi. "Zowel Valentino als ik vind het jammer, maar tegelijkertijd is hij ook heel blij voor me. Gelukkig begreep hij alles, maar ik was eerlijk gezegd wel een beetje bang. Maar hij begreep het en hij is een goede vriend, dus daar ben ik blij mee."