De stopwatch liegt nooit, dus ook niet in het geval van Luca Marini. Eind 2023 pakte hij in zijn voorlaatste raceweekend bij VR46 Ducati pole-position in Qatar door 1.51.7 te rijden. Het contrast met afgelopen weekend, zijn eerste in dienst van Honda's fabrieksteam, was groot. Ditmaal kwalificeerde hij zich met 1.52.9. Niet alleen was de Italiaan 1,2 seconde langzamer dan een klein halfjaar geleden, ook kwam hij hiermee niet verder dan de voorlaatste plaats in Q1. Dit verschil werd nog opvallender doordat de concurrentie wél een stap voorwaarts zette. Polesitter Jorge Martín was een seconde sneller dan vorig jaar, Brad Binder dook zelfs 1,8 seconde onder zijn kwalificatietijd van vorig jaar.

In de races op Lusail International Circuit verging het Marini niet veel beter. De zaterdagse sprintrace sloot hij af op de laatste plaats, ruim 25 seconden achter winnaar Martín. Ook werd hij verslagen door Franco Morbidelli, die zonder enige kennis van de Ducati GP24 opstapte na het missen van de wintertests. Op zondag bleef Marini de gevallen Jack Miller nipt voor, om op ruim 42 seconden achterstand twintigste te worden. Zo gaf de rijder uit de VR46 Academy twee seconden per ronde toe op collega Francesco Bagnaia, terwijl teamgenoot Joan Mir ook meer dan een seconde per ronde sneller was. De Spaanse Honda-rijder was dan ook het hele weekend ruimschoots de snellere.

Na de race verklaarde Marini dat een klein technisch probleem zijn leven niet makkelijker maakte, maar dat hij zonder problemen niet veel meer had kunnen uitrichten. "Ook zonder dat probleem had ik niet kunnen vechten voor de posities waar mijn teamgenoot uiteindelijk voor streed", erkende de 26-jarige rijder uit Urbino. Motorsport.com heeft vernomen dat dit probleem te maken had met het managen van de verschillende elektronische mappings van de RC213V, wat veroorzaakt werd door de chaotische startfase met problemen bij Raúl Fernández.

Luca Marini kon tijdens de GP van Qatar geen moment potten breken. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Het probleem verbergt echter niet dat Marini moeite heeft om zich aan te passen op de Honda-machine. De aanpassing gaat zelfs dermate moeizaam dat HRC Marini naar Jerez heeft laten afreizen om woensdag een testdag af te werken, zodat hij meters kan maken op de RC213V. Die mogelijkheid was er door enerzijds de concessies en anderzijds het feit dat Honda toch al op het circuit was met het testteam rond Stefan Bradl.

Honda werkt hard om situatie te verbeteren

De eerste race van het MotoGP-seizoen 2024 draaide voor Marini dus uit op een reality check. Eigenlijk was het zelfs een bevestiging van de werkelijkheid die hij enkele weken eerder onder ogen zag tijdens de afsluitende test in Qatar. Het optimisme rond het halfbroertje van Valentino Rossi, dat rond hem hing sinds hij in Valencia voor het eerst op de Honda stapte, begon langzaam plaats te maken voor zorgen naarmate de openingsrace dichterbij kwam. De interne situatie bij Honda hielp wat dat betreft ook niet. Nadat de technische afdeling vorig jaar al behoorlijk op de schop ging, debuteerde Taichi Honda in Qatar als de nieuwe algemeen directeur. Hij is de opvolger van Tetsuhiro Kuwata.

"Tijdens de test in Qatar besefte Luca hoe gecompliceerd de situatie is. Sommige rijders hebben langer nodig dan anderen om te begrijpen dat de dynamiek bij Honda niet zo makkelijk te veranderen is als je van buitenaf denkt. Hij is heel slim en heeft dat binnen enkele maanden al door", vertelde een bron binnen de garage van Honda aan Motorsport.com. "HRC was zelfs heel eerlijk toen hij tekende. We hebben hem gevraagd of hij het zeker wist, omdat het niet makkelijk zou worden voor hem. Hij vertelde ons dat hij er naar uitkeek. Het is echter ook duidelijk dat we binnen onze macht alles doen om hem zo snel mogelijk uit deze situatie te krijgen."

Afgaande op Lusail lijkt dat ook te kloppen. De crews van Mir en Marini kregen gezelschap van het testteam, dat rechtstreeks vanuit Jerez kwam met onderdelen die volgens Bradl van toegevoegde waarde waren. Een van die zaken was een nieuwe velg voor de achterband, waar Johann Zarco mee testte. De Fransman van satellietteam LCR was er niet echt over te spreken wegens onprettige vibraties. Bovendien konden Mir en Marini de velg van fabrikant Marchesini niet gebruiken, omdat Honda's contract met leverancier OZ dit niet toestaat. Mogelijk verandert dat op termijn nog, als Honda besluit de huidige samenwerkingen aan de kant te schuiven in hun pogingen om uit het huidige dal te klimmen.