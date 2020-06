Redding over pijnlijke periode bij Aprilia: "Er gebeurde niets"

Redding werd in 2018 aangetrokken als vervanger van landgenoot Sam Lowes, in de vier jaar daarvoor had hij voor Honda en Ducati gereden. Redding had echter vanaf het begin moeilijkheden met de RS-GP en na slechts zes races maakte Aprilia bekend dat hij vervangen zou worden door Andrea Iannone in 2019. Sinds zijn vertrek bij Aprilia heeft Redding zijn reputatie als talentvolle coureur enigszins kunnen herstellen met het winnen van de titel in het Britse Superbike-kampioenschap. Hij vervolgde zijn carrière vervolgens bij het fabrieksteam van Ducati in het WK Superbikes. Toch heeft de periode bij Aprilia zijn sporen achtergelaten.

“Om eerlijk te zijn dat ik dat men [bij Aprilia] goede intenties had”, zei Redding in een podcast van BT Sport. “Ik geloof dat ik een betere rijder ben dan Aleix Espargaro. Het is een aardige gast, maar volgens mij ben ik een betere rijder. Hij versloeg me echter steeds en ik begreep het gewoon niet. Ze zeiden: ‘Dit gaat we proberen en dit willen we doen, het is een fabrieksmachine en dat gaan we doen’. Maar er gebeurde helemaal niks, het was een grote leegte. Dat deed me pijn, daarom had ik er moeite mee. Ik sta op om te winnen, ik werkte keihard en ik was beter in vorm dan ooit tevoren. Maar er kwam niets voor terug. Toen we op Sepang kwamen voor de race was de motor die ze daar voor de Grand Prix hadden precies dezelfde als de motor die ze op de eerste dag van de test hadden. Precies hetzelfde. De motorrem deed niet, het bochtenwerk was slecht, de wielspin was ongekend en ze dachten dat ik daarmee kon racen. Het was op psychologisch vlak behoorlijk demoraliserend. Had het zin dat ik ging rijden?”

Redding voelde dat er iets niet klopte aan de 2018-versie van de motor en vroeg om een back-to-back test met de oude versie van de motor. De Britse rijder kreeg dit echter niet gedaan bij het team, hoewel oud-teamgenoot Espargaro deze kans wel kreeg.

“We kwamen in Sepang, ze gaven ons de nieuwe motor en ik was nergens”, zei Redding. “Na twee ronden kwam ik binnen en zei ‘dit ding is shit’. Dit is niet wat we nodig hebben, we hadden aan de voorkant een band die twee keer zo zacht was. Ik probeerde de machine te laten rollen, maar het hielp niets wat ik deed. Ik was niet eens aan het pushen. Ze geloofden me niet. Ik zei dat de oude motor beter was, maar ik moest met de nieuwe blijven rijden. Ze hielden vol dat de nieuwe motor beter was, maar ik wilde de oude testen omdat de situatie zo slecht was. Ze lachten me gewoon uit. Ze namen de oude motor mee naar Aragon en ik vertrok naar huis na de test. Aleix bleef, ik wist daar niets van. Ik zag op Instagram dat hij daar nog was. Dat vond ik al vreemd. Ik stuurde hem een bericht en hij was met de oude motor aan het testen. Dus ik vroeg: ‘Dat is grappig, hoe gaat het?’ en hij reageerde: ‘Met die motor was ik in de eerste run al vier tienden sneller’.”

Met medewerking van Rachit Thukral