Red Bull Ring wordt voor 2022 aangepast met nieuwe chicane

De veiligheid van de Red Bull Ring staat al enige tijd ter discussie. Zeker na de crash in de Grand Prix van Oostenrijk 2020 van Franco Morbidelli en Johann Zarco werd gesproken over de veiligheid van de omloop. Vooral de snelle knik naar links voor de langzame derde bocht lag onder een vergrootglas. Hier vlogen de motoren van Morbidelli en Zarco rakelings langs de hoofden van Valentino Rossi en Maverick Viñales. Om de snelheid er enigszins uit te halen voor die derde bocht, is men nu met een plan gekomen om halverwege het rechte stuk een chicane te plaatsen. Hierdoor zal de snelheid flink ingeperkt worden en moeten gevaarlijke situaties voorkomen worden.

In een verklaring laat het circuit, waar dit weekend de GP van Oostenrijk verreden wordt, weten: “De Formule 1 en MotoGP zijn sinds 2014 en 2016 bij ons te gast op de Red Bull Ring. Honderdduizenden fans hebben sindsdien van de geweldige raceweekenden in Spielberg genoten. Om aan de attractiviteit en de veiligheid van het circuit te werken, is in overeenstemming met de FIA, de FOM, de FIM, Dorna en de AMF besloten in de tweede bocht een chicane te plaatsen.”

F1 blijft op originele baan

De aanpassing zal alleen in gebruik genomen worden tijdens motorraces, de Formule 1 blijft gewoon op de originele lay-out rijden. Wel moest de FIA voor een dergelijke aanpassing toestemming verlenen. De werkzaamheden aan het circuit beginnen in november en zullen gedurende de winter afgerond worden. Hoewel de veiligheid van het circuit gegarandeerd moet worden, hoopt men dat het karakter van de rappe omloop behouden blijft. “De chicane heeft het karakter van een snelle dubbele bocht, de motoren zullen daardoor langzamer gaan. Direct voor de Red Bull-tribune komen daardoor meer inhaalmogelijkheden. In de Formule 1 wordt zonder de chicane voor de overwinning gestreden. De telling van het aantal bochten verandert ook niet, de Red Bull Ring blijft uit tien bochten bestaan.”

Bekijk hieronder de nieuwe lay-out voor de MotoGP

Red Bull Ring lay-out met chicane voor MotoGP Infographic: Red Bull Media House