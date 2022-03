De Red Bull Ring keerde in 2016 terug op de MotoGP-kalender en kwam meteen onder vuur te liggen vanwege de veiligheid. Een aantal rijders waren niet blij met de plaatsing van de bandenstapels op het circuit en ook klaagden coureurs over het gebrek aan grindbakken. Dat laatste is sinds vorig jaar verholpen, maar het probleem in de snelle tweede linkerbocht bleef bestaan. In 2020 crashten Franco Morbedelli en Johann Zarco op afschuwelijke wijze in deze bocht, waarna beide motoren richting de derde bocht raasden. Toenmalig Yamaha-duo Valentino Rossi en Maverick Viñales werden ternauwernood gemist door de machines.

Voor de daaropvolgende races werd aan de binnenzijde van de derde bocht een extra bandenstapel geplaatst, om een herhaling van 2020 te voorkomen. Echter bleef de snelheid van bocht twee en drie een zorgelijk punt. Vorig jaar onthulde Red Bull plannen om de tweede bocht aan te passen door een chicane toe te voegen. Dat werk is inmiddels afgerond. In vergelijking met het oorspronkelijke ontwerp dat vorig jaar aan de media werd getoond, is de nieuwe chicane nu een stuk strakker. De Formule 1 gaat niet gebruikmaken van de nieuwe chicane. De oorspronkelijke lay-out blijft bestaan en de nieuwe bochtencombinatie wordt alleen gebruikt door de MotoGP.

De bekende ontwerper Hermann Tilke had de leiding over het aanpassen van de baan: "Voor de MotoGP was het belangrijk dat op dit gedeelte van de baan de snelheid lager zou worden. Dit is dus bereikt een rechts-links combinatie. Deze heeft geen impact op de rest van het circuit. De planning was wel een uitdaging, vooral vanwege de topografie van het terrein."

Vanwege de coronapandemie reed de MotoGP in de afgelopen twee seizoen vier wedstrijden op de Oostenrijkse baan, de Grand Prix van Oostenrijk en de Grand Prix van Stiermarken. Komend seizoen is dit weer teruggeschroefd naar één en deze wedstrijd vindt plaats in het weekend van 19 augustus. De laatste Grand Prix van Oostenrijk werd gewonnen door KTM-coureur Brad Binder. De Zuid-Afrikaan nam een gok door op een natte baan op slicks te blijven rijden en dat risico betaalde zich uit in zijn tweede MotoGP-overwinning.