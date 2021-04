Red Bull Ring blijft hetzelfde na MotoGP-horrorcrash in 2020

Morbidelli en Zarco kwamen vorig jaar aan het begin van de race met elkaar in aanraking. De beide coureurs kwamen ten val en de stuurloze machines vlogen als ware projectielen rakelings langs Valentino Rossi en Maverick Viñales. Na het incident werd er een extra vangrail langs het circuit gezet om herhaling te voorkomen, maar coureurs vonden dat er ingegrepen moest worden om het circuit aan te pakken en de snelheid er in bocht 2 uit te halen.

In gesprek met Motorsport-Total.com, de Duitse zustersite van Motorsport.com, liet racedirecteur Andy Meklau van de Red Bull Ring weten dat de huidige layout behouden blijft. Wel liet hij weten dat de muur in bocht 3 blijft staan terwijl de grindbak bij het uitkomen van bocht 2 verlengd wordt om de snelheid verder naar beneden te brengen.

“Dit is hoe het circuit gehomologeerd is voor 2021 en hoe we het Grand Prix-weekend gaan rijden”, zei Meklau. “Alles is volgens de richtlijnen van de FIM gedaan. De Red Bull Racing en Projekt Spielberg doen alles om ervoor te zorgen dat de races veilig zijn. Ik kan als eindverantwoordelijke zeggen dat races alleen plaatsvinden als ze veilig zijn voor iedereen. Veiligheid is een topprioriteit. Als de motoren nog sneller worden kunnen we de invoering van een chicane bespreken. Dat zullen we zien en dat is aan de FIM. Ze zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het circuit veilig is en dat alles goedgekeurd wordt. Circuits worden door de jaren heen ontwikkeld en dat blijft ook zo. Ik ben de afgelopen tien jaar nauw betrokken geweest bij alles wat we op het gebied van veiligheid gedaan hebben. Het is een voorbeeld. De Red Bull Ring is wat dat betreft een voorbeeld.”

De Grand Prix van Oostenrijk is in 2021 de eerste race na de zomerstop en wordt gehouden op 15 augustus.