Rossi voerde ‘politieke strijd’ om Yamaha-motor te veranderen

Het seizoen begon vorig weekend met een dramatische race voor Rossi. De coureur had geen snelheid en moet tijdens de race zelfs opgeven vanwege een technisch probleem. Vanuit bepaalde hoeken kwam de suggestie dat Rossi zijn motor zelf uitgezet had omdat de coureur er genoeg van had, maar de Italiaan benadrukte met klem dat dit niet het geval was. Wel kreeg Rossi dit weekend de kans de afstelling van zijn motor overhoop te gooien en een andere richting te kiezen dan zijn merkgenoten Fabio Quartararo en Maverick Viñales. Deze coureur waren vorig seizoen en begin dit jaar namelijk erg snel, maar de afstelling was niet waar Rossi naar zocht. Na een interne strijd met de engineers van Yamaha kreeg Rossi in het tweede Jerez-weekend de kans zijn fiets te veranderen en dat bleek zondag een gouden greep. Hij scoorde een derde plaats en stond zo voor het eerst in veertien maanden weer op het podium in de MotoGP.

“Ik ben heel erg blij. Niet alleen na de laatste race, maar na de tweede helft van vorig jaar was ik erg gefrustreerd”, zei Rossi. “Ik was heel langzaam en ik was aan het worstelen. Deze keer hebben we op een andere manier gewerkt, we moeten hard werken. Met David [Munoz, crew-chief] moeten we Yamaha onder druk zetten, het was politiek. Het is een politiek probleem. We willen de motor veranderen. Dat hebben we gedaan en vrijdagochtend had ik een beter gevoel. Deze keer heeft het team me goed geholpen, ze hebben me laten zien dat er licht aan het eind van de tunnel is. De motor was heel anders.”

Voor Rossi was het bovendien belangrijk zich te bewijzen tegenover Yamaha, aangezien hij volgend seizoen onderdeel uit zal maken van de Petronas-formatie. “Wanneer je op dezelfde motor zit als Fabio en Maverick en zij zijn zo snel en zo sterk, denkt Yamaha dat ik op hun manier zou moeten rijden”, verklaarde Rossi. “Maar ze moeten mij steunen. Ik zit bij het fabrieksteam en volgend jaar race ik bij Petronas, ze moeten vertrouwen in mij hebben. Ik denk dat ik op de baan niet sneller ben [dan Viñales en Quartararo], maar ik kan nog wel racen.”

Yamaha-teambaas Lin Jarvis verklaarde na de race dat Rossi ‘zijn motor’ weer had gevonden tijdens de GP Andalusië. “De meeste motoren van Yamaha hebben ongeveer dezelfde afstelling, de zone waarin we werken is redelijk gelijk”, verklaarde Jarvis zondag in gesprek met BT Sport. “Maar Vale had daar moeite mee, hij voelde zich niet comfortabel en het werkte niet voor hem. Hij was erg teleurgesteld en wilde echt iets veranderen na het eerste weekend. We hebben besloten dat te doen, hij wilde het proberen en had niets te verliezen. Het is soms niet eenvoudig om de Japanse engineers te overtuigen, we hebben veel data en informatie van de rijders die wel hard gaan. Waarom voor een andere richting kiezen? Valentino heeft natuurlijk erg veel ervaring en hij weet wat voor hem werkt. Hij was aan het pushen, we hebben het geaccepteerd en de verandering aangebracht. Ik zou niet willen zeggen dat het al zijn problemen verholpen heeft, maar hij voelt zich comfortabel. Het voelt weer alsof hij op zijn motor zit en daarom presteert hij beter.”