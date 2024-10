Zonder vleugels krijgt Fernández vleugels: "Had tempo voor vierde plek"

De vleugels aan de kuip van de motorfietsen zijn inmiddels al enkele jaren gemeengoed in de MotoGP en deze winglets zijn van groot belang voor de aerodynamische prestaties van de motoren. Rijders hebben er dan ook last van als een van deze vleugeltjes afbreekt tijdens een race. Toch heeft Raúl Fernández voor de Grand Prix van Australië een opvallende keuze gemaakt. Voor de hoofdrace op Phillip Island zijn de vleugeltjes van zijn Aprilia RS-GP gehaald. Het heeft de Trackhouse-rijder er niet van weerhouden om een solide prestatie neer te zetten, want na een slechte start heeft hij zich naar de tiende plaats geknokt.

"We hebben het gisteren getest en dat ging heel goed. Dit is het enige circuit in het wereldkampioenschap waar je de vleugels eraf mag halen vanwege de harde wind", verklaart Fernández de keuze om zonder vleugeltjes op de voorkant van zijn Aprilia te racen in Australië. De tiende plek weerspiegelt in zijn ogen niet hoe snel hij tijdens de race was. "De waarheid is dat ik vloog. Ik startte erg ver naar achteren, maar ik denk dat ik het tempo had om vierde te worden. Het gevoel was ongelofelijk. We hebben het er met het team over gehad en besloten om het te doen. Het was heel goed voor ons om gegeven te verzamelen voor volgend jaar."

Ondanks het goede tempo zat er voor Fernández niet meer in dan de tiende plek op Phillip Island. "Uiteindelijk ben ik heel blij met onze race", aldus de Spanjaard, die bij de start te maken had met wheelies waardoor hij wat gas terug moest nemen. "Ik maakte een grote fout bij de start en we verloren vijf, zes seconden op de tweede groep. Ik reed echter dezelfde pace als zij en in het laatste deel van de race haalde ik ze bij. Ik ben dus blij met onze snelheid. We hebben het goed gedaan en het was eigenlijk een goede race. Wel moeten we begrijpen wat we moeten doen om goed te kunnen starten, want uiteindelijk speelt dit een sleutelrol in de MotoGP."