Fernandez scoorde in zijn eerste volledige Moto2-seizoen maar liefst acht overwinningen en nam daarmee het record van Marc Marquez over. Hij deed tot de laatste race van het seizoen mee om de wereldtitel, maar moest die uiteindelijk laten aan teamgenoot Remy Gardner. Desondanks twijfelt de Spanjaard niet over zijn overstap naar de hoogste klasse van de motorsport. Hij maakt komend seizoen zijn MotoGP-debuut bij Tech3 KTM en maalt niet om het ontbreken van een grote prijs op zijn palmares. Voorgangers Fabio Quartararo en Casey Stoner kwamen ook zonder wereldtitel naar de hoofdklasse en waren daar succesvol.

“Het leven verloopt in etappes. Een jaar geleden waren er nog mensen die mij voor gek verklaarden dat ik naar Moto2 ging en kijk naar de resultaten die ik daar behaald heb”, vertelde Fernandez in een exclusief interview met Motorsport.com. “In 2020 was ik maar vijftien punten verwijderd van de wereldtitel in Moto3, dit jaar eindigde ik op slechts vier punten van de Moto2-wereldtitel. Wat dat betreft is het normaal. Je hoeft maar te kijken naar Fabio Quartararo, die won in zijn opmars naar de MotoGP helemaal niets. Mensen verklaarden hem voor gek dat hij in de MotoGP ging racen en nu is hij de wereldkampioen, hij is de held. Uiteindelijk ga je af op je gevoel en spreek je met iedereen in je omgeving, met het team, met KTM en ik ben hier omdat we denken dat het de beste optie voor mijn carrière en mijn toekomst is.”

Hoewel Fernandez van mening is dat hij zich niet hoeft te bewijzen, weet hij wel dat het allemaal heel snel gegaan is. “De waarheid is dat ik het nog steeds niet kan geloven. Dat ik in de kleuren van het MotoGP-team sta is iets waar je als kind altijd over droomt, maar het is moeilijk om het in de praktijk te brengen. Toen ik de deelnemerslijst zag die gepubliceerd werd en mijn namen tussen die van Marc Marquez, Maverick, Aleix en Pol Espargaro zag staan… Dat was heel speciaal, ik kon het niet geloven. Ik moest het verwerken en ermee leven, maar ik moet me vooral goed voorbereiden. Ik heb dit jaar alleen maar aan het racen in Moto2 gedacht, fysiek en mentaal heb ik me nog niet kunnen voorbereiden op de MotoGP volgend jaar.”

Tamgenoot Gardner verslaan eerste prioriteit

Naast Fernandez debuteren er in 2022 nog vier coureurs in de MotoGP. Met teamgenoot Remy Gardner, Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi en Darryn Binder wordt het halen van de rookieprijs al een hele opgave. Gevraagd naar dat doel, verschijnt er een glimlach op het gezicht van Fernandez. “Natuurlijk kijken we daar allemaal naar. Het eerste doel is om met Remy te vechten en te zien wie de beste coureur is. Dit jaar had hij het voordeel van zes jaar ervaring in Moto2, dat had ik niet. We hebben het hele jaar gevochten. Mijn belangrijkste doel is het verslaan van mijn teamgenoot en met wie ik tot de laatste race geduelleerd heb om het wereldkampioenschap.”