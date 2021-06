Fernandez maakt verrassende overstap naar MotoGP bij Tech3

Het betekent dat Danilo Petrucci en Iker Lecuona na dit seizoen moeten vertrekken bij Tech3. Eerder tekende Remy Gardner al voor promotie naar de koningsklasse. Hij en Fernandez zijn op dit moment ook teamgenoten in de Moto2-klasse. Volgend jaar gaan ze dus samen naar Tech3, waar ze zich onder de vleugels van Hervé Poncharal mogen ontwikkelen.

Fernandez debuteerde dit jaar pas in de Moto2-klasse, maar maakte direct indruk met een podium en een overwinning in de eerste drie races van het seizoen. Ook in mei kon de Spanjaard zijn teamgenoot lange tijd goed bijbenen met nog een overwinning in Le Mans en twee tweede plaatsen in Mugello en Barcelona. Afgelopen weekend deelde Gardner een gevoelige tik uit toen hij Fernandez onder druk zette op de Sachsenring en de jonge Spanjaard crashte.

De overstap van Fernandez naar Tech3 was geen evidentie. KTM Motorsport-baas Pit Beirer verklaarde vorige week nog in gesprek met deze website dat Fernandez de voorkeur had gegeven aan een langer verblijf in Moto2. Desondanks zag KTM hem graag de overstap maken naar de MotoGP. Die wens komt nu uit.

De coureur had aanbiedingen van verschillende andere teams, maar niemand wilde de torenhoge exitclausule in het contract van Fernandez betalen. Deze som bedroeg zo’n 500.000 euro. Ook Fernandez zelf wilde zijn vertrek bij KTM niet forceren. Vorige week liet SRT-teambaas Johan Stigefelt aan Motorsport.com weten dat het zich niet zou mengen in de strijd om Fernandez.

Petronas Yamaha SRT moet dus op zoek naar een andere coureur die Valentino Rossi kan vervangen. Franco Morbidelli heeft reeds een contract voor 2022 en komt dan ook met het nieuwste materiaal van Yamaha aan de start. Jake Dixon en Xavi Vierge worden gerekend tot de kandidaten voor het zitje naast Morbidelli.

In het Moto2-kampioenschap staat Fernandez momenteel op de tweede plaats. Zijn achterstand op teamgenoot Gardner bedraagt 36 punten. De huidige Tech3-rijders zullen dus buiten de boot vallen in de MotoGP. Danilo Petrucci heeft aangegeven graag verder te gaan met rallyrijden. Iker Lecuona verklaarde geen trek te hebben in een terugkeer naar Moto2.