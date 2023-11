Fernandez verrassend snelste in belangrijke MotoGP-training Qatar

De MotoGP trapte het raceweekend in Qatar vrijdagmiddag al af met de eerste vrije training. Onder het ondergaande zonnetje opende Jorge Martin het sterkste door de snelste tijd te rijden, voor teamgenoot Johann Zarco en titelrivaal Francesco Bagnaia. Voor de tweede oefensessie, die om 20.00 uur lokale tijd (18.00 uur in Nederland) zou beginnen en 60 minuten zou duren, werd het natuurlijke licht echter ingeruild voor kunstlicht. Het beloofde meteen ook een belangrijke training te worden, want voor de tien snelste rijders was meteen een plekje in het tweede gedeelte van de kwalificatie op zaterdag.

Net als in de eerste training was het Fabio di Giannantonio die zich als eerste op het asfalt meldde om aan de oefensessie te beginnen. Hij opende het bal vervolgens door met 1.55.338 meteen een seconde sneller te gaan dan de snelste tijd van Martin in de eerste training. Raul Fernandez dook daar met zijn eerste poging echter al onderdoor door de klok te stoppen op 1.55.093, waarna Pol Espargaro de leiding in handen nam door 1.54.567 te noteren. Terwijl beide Gresini-rijders in hun tweede ronde even van de baan gingen, counterde Fernandez door naar 1.54.309 te rijden. Bagnaia meldde zich ook even in de top-drie, maar moest daarna toezien dat onder meer Fabio Quartararo, Alex Marquez en Maverick Viñales weer onder zijn tijd doken. Titelrivaal Jorge Martin bemoeide zich in zijn eerste run nog niet met snelle tijden en bleef daardoor even steken op de 22ste en laatste plaats.

Nog binnen het eerste kwartier schakelde Viñales een tandje bij door zijn derde plek met 1.54.148 te verruilen voor P1. In de daaropvolgende ronde klokte de Aprilia-rijder rode eerste en tweede sectoren, maar een foutje in bocht 12 voorkwam een nieuwe verbetering. Martin keerde intussen terug op de baan voor zijn tweede run, terwijl die van Jack Miller vroegtijdig ten einde kwam. De KTM-rijder noteerde de eerste crash van de sessie door in bocht 14 onderuit te gaan.

Na een kleine 25 minuten verschenen de meeste rijders weer op de baan om hun trainingssessie te hervatten met hun tweede run. Enkelen lieten voor deze run een nieuw setje banden monteren, waar Miguel Oliveira optimaal van profiteerde door met 1.54.005 naar de snelste tijd te gaan. Op het moment dat de Portugees van RNF Aprilia zijn tijd klokte, werd Zarco de tweede rijder die crashte in bocht 14. Di Giannantonio sloot vervolgens halverwege de sessie aan op de tweede positie door slechts veertien duizendsten van een seconde langzamer te zijn dan Oliveira. Ook Martin noteerde eindelijk een verbetering, waardoor hij de negentiende positie op de ranglijst innam. Bagnaia stond op dat moment eveneens niet bij de beste tien, waardoor de twee titelkandidaten nog veroordeeld waren tot Q1.

Tempo flink opgevoerd in tweede helft MotoGP-training

Viñales liet vervolgens zien dat het nog een klap harder kon, want hij haalde met 1.53.340 bijna zeven tienden van de snelste tijd van Oliveira haalde. Meteen daarna rondde de Spanjaard van Aprilia zijn run af door de pits op te zoeken, waar hij gezelschap kreeg van een hoop andere rijders. Dat gold onder meer voor Oliveira, Di Giannantonio en Fabio Quartararo, die op dat moment de posities twee tot en met vier bezetten. Miller had na zijn eerdere crash intussen de vijfde tijd gereden, vlak voor Aleix Espargaro, Fernandez, Franco Morbidelli en de gebroeders Marquez, met Alex vlak voor Marc.

Er volgde een iets rustigere periode in de training, waarbij alleen de VR46-rijders en Di Giannantonio op de baan waren. Met nog achttien minuten te gaan versnelde de Italiaan van Gresini Ducati naar 1.52.892, waarmee hij de eerste positie overnam en nog maar één tiende boven het polerecord zat. Dat was voor het gros van het veld het sein om met nieuw rubber de baan op te gaan en te proberen een plek in de top-tien te bemachtigen. Het leidde tot een reeks verbeteringen, die Bagnaia naar de vierde positie bracht, vlak voor Marc Marquez en Martin. Vooraan was het echter Fernandez die de snelste tijd reed, met 1.52.843 dook hij 0.049 seconde onder de tijd van Di Giannantonio.

Na een kort bezoek aan de pits begonnen de meeste rijders met nog ruim zes minuten te gaan aan hun laatste run van de training. Het eindsprintje richting het einde van de training verliep voor Pol Espargaro niet zoals gepland, want de GasGas Tech3-rijder crashte in de laatste bocht. Jack Miller noteerde intussen in de zevende bocht zijn tweede crash van de sessie. Anderen noteerden wel de nodige rode en oranje sectortijden en dat leverde Viñales kortstondig de snelste tijd op, al werd zijn tijd door gele vlaggen geschrapt.

De snelste tijd bleef zodoende in handen van Fernandez, die zich daarmee als eerste plaatste voor Q2. Di Giannantonio en Viñales volgden binnen een tiende op de tweede en derde positie, met Brad Binder en Espargaro binnen twee tienden als de nummers vier en vijf. Luca Marini klokte op het laatste moment de zesde tijd, voor titelkandidaten Martin en Bagnaia op P7 en P8. Augusto Fernandez noteerde de negende tijd, terwijl Marc Marquez de top-tien completeerde en het laatste plekje in Q2 veiligstelde. Rijders als Miller (elfde), Alex Marquez (twaalfde), Zarco (zestiende) en Quartararo (21ste) werden daardoor veroordeeld tot deelname aan Q1, net als Enea Bastianini. De winnaar van de GP van Maleisië besloot de vrijdag op P18.

De MotoGP-rijders komen zaterdag weer in actie in Losail tijdens de tweede vrije training, die om 13.00 uur begint. Daarna volgt meteen de kwalificatie.

Uitslag training MotoGP GP van Qatar