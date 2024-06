Raúl Fernández over toekomst: "Terugkeer in Moto2 is geen optie"

De MotoGP-rijdersmarkt is momenteel flink in beweging, maar voor Raúl Fernández is nog onduidelijk voor welk team hij in 2025 racet. De Trackhouse-rijder heeft de laatste weken een betere vorm te pakken en als hij die lijn voortzet, kan hij zich bij diverse teams in de kijker rijden. Hij lijkt in ieder geval kandidaat te zijn om langer bij zijn huidige werkgever te blijven en dat is iets waar Fernández zelf niet onwelwillend tegenover staat. "Ik weet wat ik wil doen. Ik weet dat ik wil blijven", zegt hij over zijn toekomst. "Dit is denk ik niet het moment om erover te praten. Ik denk dat we nog twee, drie races moeten wachten, maar ik kan zeggen dat alles de goede kant op gaat."

Sinds de aankondigingen van Jorge Martín bij Aprilia en Marc Márquez bij Ducati zijn diverse puzzelstukjes op hun plek gevallen. Zo is er ook nog een plekje vrij bij het fabrieksteam van Aprilia, waar Aleix Espargaró met pensioen gaat en Maverick Viñales vertrekt voor een avontuur bij GasGas Tech3. Mocht Fernández goed blijven presteren, dan is hij mogelijk ook kanshebber voor promotie naar het Italiaanse fabrieksteam. Tegelijkertijd moet de Spanjaard wel wat vaart zetten achter de gesprekken over zijn toekomst, doordat de zitjes nu in rap tempo verdeeld worden. Als Fernández buiten de boot valt, is een terugkeer in de Moto2 in ieder geval geen optie: "Nee, dat denk ik niet. We hebben wat prioriteiten voordat we dat overwegen."

Slechts sporadisch stap terug van MotoGP naar Moto2

Daar waar het in het verleden nog goed mogelijk was om als rijder een mooie carrière op te bouwen in bijvoorbeeld de 125cc of de 250cc, is dat in de huidige Moto2 en Moto3 niet echt mogelijk. In het Moto2-tijdperk zijn er ook maar weinig rijders geweest die vanuit de MotoGP terugkeerden naar de klasse, om daarna weer met succes promotie af te dwingen. Het bekendste voorbeeld van een rijder die dat wel voor elkaar kreeg, was Aleix Espargaró. Hij racete eind 2009 en in 2010 al in de MotoGP, om in 2011 terug te keren in de Moto2. Een jaar later keerde hij namens Aspar alweer terug in de koningsklasse, waar hij tot en met het huidige seizoen actief blijft.

Ook Toni Elías is een rijder die tussen MotoGP en Moto2 heeft gependeld. De Spanjaard racete tussen 2005 en 2009 al in de zwaarste klasse, waar hij zelfs een Grand Prix won. Toch vertrok hij in 2010 naar de Moto2 om daar de eerste wereldkampioen van de nieuwe klasse te worden. In 2011 keerde Elías terug in de MotoGP, om daarna weer twee seizoenen door te brengen in de Moto2. Daarnaast bracht Alex de Angelis vanaf 2008 twee seizoenen door in de MotoGP, om daarna vier jaar in de Moto2 te rijden. Eind 2014 en in 2015 was de koningsklasse weer de bestemming van de rijder uit San Marino. In het huidige Moto2-veld is ook een rijder die al MotoGP-ervaring heeft. Dat is Darryn Binder, die in 2022 vanuit de Moto3 naar de MotoGP promoveerde, om een jaar later een stap terug te zetten naar de Moto2.