Fernández tekent tweejarige MotoGP-deal met Trackhouse

Fernández heeft een aantal indrukwekkende resultaten neergezet op de RS-GP van afgelopen seizoen, waaronder een plekje op de eerste startrij in Barcelona en de Sachsenring, en vier top-tien klasseringen in de eerste negen Grands Prix van het jaar. En hoewel hij op ouder materiaal rijdt, heeft Fernández slechts vijf punten minder dan teamgenoot Miguel Oliveira. Trackhouse is overtuigd van zijn kwaliteiten en heeft hem een nieuw tweejarig contract aangeboden. Voor de tweede seizoenshelft krijgt hij de beschikking over de nieuwste specificatie RS-GP, zij het met een ouder motorblok vanwege de reglementen. In 2025 krijgt hij vanaf het eerste moment de nieuwste Aprilia ter beschikking.

“Ik ben superblij bij Trackhouse Racing te blijven” zegt Fernández. “Dat is alles wat we wilden: dit nieuwe project, met Justin en Davide, is geweldig en ze hebben een zeer goed team opgebouwd. Ik ben blij met hun plannen voor de toekomst. Ze hebben een duidelijk beeld wat ze willen doen en wat er voor mij in het verschiet ligt. Het was mijn prioriteit om hier te blijven. Het feit dat ik hier nog twee jaar mag rijden stemt me zeer tevreden, maar dat betekent ook dat er veel werk aan de winkel is. We krijgen volwaardig fabrieksmateriaal in 2025 en 2026. Dat is geweldig nieuws. We moeten de tweede seizoenshelft goed benutten om ons voor te bereiden op volgend jaar. We moeten rustig blijven, alles over de machine leren en zien wat we moeten doen voor 2025. Dat is heel erg belangrijk.”

Naar verwachting is de 23-jarige de enige rijder van het huidige kwartet die ook volgend jaar voor Aprilia rijdt. Oliveira vertrekt na twee seizoenen naar alle waarschijnlijkheid naar Pramac. Het fabrieksteam beschikt in 2025 over Jorge Martín en Enea Bastianini. Zij nemen de plaatsen in van de huidige fabrieksrijders Maverick Viñales en Aleix Espargaró.