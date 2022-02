Fernandez sterk tijdens MotoGP-shakedown: “Zegt me niet veel”

KTM Tech3-debutant Raul Fernandez klokte de snelste tijd op maandag, verbeterde zich dinsdag en hoefde woensdag alleen de vaste Aprilia MotoGP-rijders voor zich te dulden. Met een 1.59.468 als snelste tijd sloeg de Spanjaard niet bepaald een modderfiguur in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “Ik ben blij met wat we deze dagen bereikt hebben”, laat Fernandez weten. “We hebben ons elke dag verbeterd en de motor is over het algemeen gewoon heel goed.” Fernandez won advies in bij Dani Pedrosa, die als KTM-testrijder een druk programma had in Sepang. “Ik kan veel leren van zijn adviezen, het is een droom om met Dani te werken”, aldus Fernandez. “Als kind gingen we naar Jerez en daar zag ik hem winnen. Ik leg mijn problemen aan hem voor en dan luister ik naar zijn advies. Hij helpt me echt om beter te worden.”

Na zo’n 150 rondjes was Fernandez de snelste debutant. De MotoGP heeft dit jaar weer een aardige lichting nieuwelingen aan de start, maar Fernandez wil niet vooruitlopen op de zaken door daar conclusies aan te verbinden. “Je hebt een referentie, maar het gaat er toch vooral om hoe we gewerkt hebben met de motor en met het team”, voegt hij toe. Fysiek is de MotoGP-machine zwaarder dan wat Fernandez tot nu toe meemaakte, maar het valt hem aardig mee. “Moto2 is ook heel intens en moeilijk. Het zijn compleet andere motoren en het is lastig ze te vergelijken. In Moto2 heb je geen hulp van elektronica en dat heb je in de MotoGP wel. Dat zijn details die vanaf de buitenkant niet zichtbaar zijn. Ook als team heb je veel meer mankracht om tijd te besteden aan details. De MotoGP-machines zijn beestachtig, maar het aanpassen gaat wel als je het leert kennen. Fysiek ben ik er wel aan gewend en daar heb ik ook voor getraind.”

Gardner krijgt meevaller in Maleisië

Moto2-wereldkampioen Remy Gardner kwam met een ander verwachtingspatroon naar Maleisië. Bij een training in voorbereiding op het nieuwe seizoen brak Gardner zijn pols, waardoor het een vraagteken was of en hoeveel hij zou kunnen rijden. Uiteindelijk kwam de Australiër ruim tweeënhalve dag op de baan. “Het was een vraagteken of ik überhaupt kon rijden”, aldus Gardner. “Wat dat betreft is het beter verlopen dan gedacht. Op maandag hebben we meer dan veertig ronden gereden was ik blij dat ik kon rijden. Qua snelheid kwamen we nog tekort, maar we hebben ook wel weer een stap gezet met de afstelling. Dinsdag hebben we een stap gezet en woensdagochtend ook weer, dus het zijn een paar hele positieve dagen geweest.”

Aankomend weekend staan er nog twee testdagen op het programma, dan voegen ook de toprijders zich bij de jongelingen op het circuit.