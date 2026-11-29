MotoGP GP van Valencia
Raúl Fernández over inhaaljacht Marc Márquez in GP van Valencia: 'Hij pushte als een beest'
De Trackhouse-rijder zegt dat het een zenuwslopende aangelegenheid was om te zien hoe de vertrekkende legende zijn voorsprong steeds verder verkleinde
Richard Asher
Gepubliceerd: 29 nov 2026, 16:34
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Winnaar van de Grand Prix van Valencia Raúl Fernández heeft toegegeven dat hij vreesde voor zijn leiding toen Marc Márquez laat in de race nog aanzette om zijn laatste MotoGP-race te winnen.
Fernández passeerde Márquez vroeg in de race en bouwde een ruime voorsprong op, voordat de fabrieksrijder van Ducati, voortgestuwd door bijna 100.000 toeschouwers op het stadionachtige circuit van Valencia, die marge begon te verkleinen.
De Trackhouse Aprilia-rijder zei dat hij geen antwoord kon vinden zonder onverantwoorde risico's te nemen.
"Volgens mij zag ik 2.9, 2.7, 2.5, 2.2, 2.0", blikte Fernández terug op de slinkende voorsprong. "Ik zei: 'Gast, je hebt niet meer. Je moet je eigen tempo blijven rijden. Als hij je pakt, kun je er niets aan doen.'"
Márquez gaf na de race toe dat hij tien ronden voor het einde bewust had besloten om "100% te geven".
Maar na die eerste versnelling zag het er voor Fernández weer wat hoopvoller uit. Marc staakte zijn aanval met nog drie ronden te gaan en bevestigde later dat "het gat nog te groot was" om nog meer risico te nemen.
Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images
"In de laatste drie ronden zag ik dat ik mijn rondetijden bleef rijden en dat het gat hetzelfde bleef", vervolgde Fernández. "Ik zei: 'Oké, misschien heb ik een kans om eerste te blijven, ik probeer gefocust te blijven.' En toen ik in de laatste ronde zag dat het gat iets groter was, zei ik: 'Maak geen fout, je kunt winnen.'"
Nadat hij de aanval van Márquez had afgeslagen, won de 26-jarige de race uiteindelijk met precies 2.2 seconden voorsprong.
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"Het was niet makkelijk. Het was heel moeilijk, want we moesten de band managen. En we moesten mentaal sterk blijven, want het was niet makkelijk om Marc achter je te houden... hij was een beest, hij bleef elke ronde pushen."
Over het podium delen met een held naar wie hij als kind keek, zei Fernández dat het mooier was dan een droom die uitkomt.
"Ik zat op de tribune toen hij hier in Valencia zijn eerste titel won. Hem verslaan in zijn laatste race, dat is geweldig. Zelfs in mijn mooiste droom had ik zoiets nooit durven dromen!"
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