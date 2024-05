Fernández "huilde als een baby" na crash als leider in MotoGP-sprint

Nog nooit slaagde Raúl Fernández er als MotoGP-rijder in om op het podium te eindigen. Zaterdag kreeg de Trackhouse-rijder de ultieme kans op succes tijdens de sprintrace van de GP van Catalonië, waarin hij als derde aan de start stond. Vroeg in de race nam hij zelfs de leiding over, voordat het in de vijfde van twaalf ronden helemaal mis ging met een crash in bocht 10. Daardoor stond Fernández ondanks zijn veelbelovende snelheid met lege handen. "Ik voel me nu iets beter, maar voor ik in de pitbox kwam, huilde ik als een baby", gaf de Spanjaard ruiterlijk toe na afloop van de sprintrace.

Fernández legde de schuld van de crash volledig bij zichzelf, want hij probeerde een foutje in bocht negen te compenseren. "Ik wil me verontschuldigen bij het team, ik maakte een heel domme fout. Ik voelde me vandaag heel erg op mijn gemak en het voelde alsof ik alles onder controle had", vervolgde hij, om vervolgens uit te leggen wat er precies verkeerd ging. "Ik had in bocht 9 veel beweging en verloor wat tijd. Dat wilde ik proberen te compenseren in de remzone [van bocht 10], waarbij ik dacht iets wijd te gaan. Toen ik daarna de bocht wilde aansnijden, crashte ik. Het was 100 procent mijn fout, ik was op dat moment te ambitieus omdat ik niet te veel tijd wilde verliezen."

De crash kwam op een dag dat Fernández zich van zijn beste kant liet zien met een knappe derde plek in de kwalificatie, gevolgd door aan de leiding rijden in de sprintrace. Het contrast met de vrijdag was groot, want toen eindigde hij in de tweede sessie nog vrij kleurloos als zestiende. "Gisteren was een heel moeilijke dag, ik voelde me niet op mijn gemak op de motor", zei de 23-jarige Madrileen, die de grote verbetering dankte aan een gewijzigde afstelling. "Het belangrijkste voor mij was de elektronica. We hebben daar het een en ander veranderd, maar ik heb ook mijn rijstijl ietwat aangepast om mijn stijl beter bij dit soort circuits te laten passen."

Uiteindelijk overheerst blijdschap

Geluk bij een ongeluk is dat Fernández zondag een nieuwe kans krijgt om vanaf de derde startpositie iets moois te laten zien. Dat kan hij doen op een moment dat er enkele vraagtekens achter zijn toekomst staan, aangezien Joe Roberts nadrukkelijk genoemd wordt als kanshebber om zijn zitje over te nemen. Al met al overheerst ondanks de crash dus het goede gevoel. "Ik ben blijer met de snelheid en het gevoel dan boos door de crash. Het hoort erbij, we zagen Pecco [Bagnaia] en Brad [Binder] ook crashen", plaatste Fernández de gebeurtenissen in perspectief. "Ik ben blij, want we zagen dat we hier kunnen staan. Ik zag dat we competitief waren. Nu is het een kwestie van tijd. We moeten alles op mijn manier laten samenvallen en we zijn nu op de juiste weg."