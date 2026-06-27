Fernandez haalt uit naar straf voor track limits na sprintzege: ‘Het maakt MotoGP saai’

Raul Fernandez zegt dat hij “zijn woede” over een straf voor track limits in de kwalificatie heeft gekanaliseerd om zijn eerste MotoGP-sprintzege van 2026 te pakken tijdens de Dutch Grand Prix.

Fernandez zette de snelste tijd neer in de kwalificatiesessie van zaterdagochtend en was te zien terwijl hij zijn voorlopige poleposition vierde met nog twee minuten op de klok.

De Trackhouse-rijder raakte zijn beste tijd echter al snel kwijt door een overtreding van de track limits, waarbij herhalingen lieten zien dat de achterband van zijn Aprilia net zachtjes over de witte lijn ging toen hij uit de laatste bocht accelereerde.

De sanctie liet hem als vierde achter en achter de resterende Aprilia’s op de grid, maar hij sloeg sterk terug in de sprint door polesitter Jorge Martin in ronde 3 in de laatste chicane te passeren.

Sprekend na de podiumceremonie gaf Fernandez toe dat hij gefrustreerd was door de regel rond track limits in de kwalificatie, waarvan hij vond dat die de MotoGP “saai” maakt.

“Vanochtend was ik behoorlijk boos na wat er in de kwalificatie gebeurde,” zei hij. “Ik denk dat ze onze sport soms erg saai maken. Ik ben het er niet echt mee eens [met de straf].

“Als ik een fout maak, accepteer ik de gevolgen.

“Afgezien daarvan heb ik deze slechte energie of dit moment waarop ik behoorlijk boos was gebruikt om alles samen te brengen in de sprint.

“Ik ben erg blij omdat we zo goed werken. Ik ben echt blij met het werk dat we doen. Het is echt belangrijk voor het team en voor mij om in deze positie te staan. Het is de eerste keer dat we 1-2 hebben behaald.”

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fernandez’ tweede sprintzege in vier weekenden komt op een belangrijk moment in het seizoen, terwijl hij onderhandelt over een nieuw contract met Trackhouse.

Hoewel er aanvankelijk enige twijfels waren over zijn toekomst bij de Amerikaanse teams, hebben zijn recente prestaties zijn kansen vergroot om nog een contract voor 2027 en daarna veilig te stellen.

Gevraagd hoe dit resultaat zijn toekomst kan beïnvloeden, zei de Spanjaard: “Zeker, het is belangrijk. Maar de dingen die niet van mij afhangen, daar denk ik niet echt aan.

“Ik werk echt aan mezelf, probeer mijn best te doen. En als ik morgen nog een kans krijg, zal ik het proberen.

“Sinds twee of drie races praten we met Trackhouse. We hebben een paar goede gesprekken gehad. Toen we onze eerste match maakten in ’24, eindigde het team bijna op de laatste posities en ik zat bijna op de laatste posities , dus ik denk dat we samen echt goed werk hebben geleverd.

“Ik denk dat het tijd is om alles op die manier te laten [werken] om in de toekomst door te gaan. Maar het is iets dat niet van mij afhangt. Ik heb de mensen om me heen die daaraan werken.”