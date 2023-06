Raul Fernandez kende geen gelukkig MotoGP-weekend in Mugello. Op zaterdag viel hij twee keer, waarbij hij de tweede keer tegen de baanafzetting kwam. De Spanjaard kwalificeerde zich als negentiende en schoof op naar P17 in de race. In de nacht van zaterdag op zondag kon echter hij niet veel slapen door pijn van zijn valpartijen. Hij kreeg medicatie van de artsen om de pijn tegen te gaan. In combinatie met de hitte werd hij ziek en gaf hij tijdens de race over, waardoor zijn vizier vies werd en hij bijna met GasGas Tech3-coureur Augusto Fernandez botste.

"Zaterdag was een lastige dag. Ik kwalificeerde niet goed. Zondag was de snelheid wel goed. Ik zat bij Maverick Vinales en Miguel Oliveria en haalde Aleix Espargaro in", aldus de RNF-coureur. "Ons doel was om bij de andere Aprilia's te zitten. Ik kon ook Fabio Di Giannantonio voorbij en daarna achter Vinales aan. Hij had een gaatje. Nadat ik hem had ingehaald begon ik me slecht te voelen, gaf ik over en moest ik vertragen. Ik weet niet of het kwam door de hitte, de valpartij, de medicatie of het feit dat ik niet veel had geslapen. Ik probeerde vol te houden, maar nam Augusto bijna mee toen hij me passeerde. Ik reed met een vies vizier."

"Ik wil niemand de schuld geven, zeker niet de artsen", gaat hij verder. Op de vraag of hij dacht om uit de race stappen, antwoordt hij: "Nee, geen enkel moment. Er werken veel mensen voor ons, dus dat zou respectloos zijn. We worden betaald om te racen. Het maakt niet hoe slecht je je voelt, je moet je laten zien. Dat is wat ik deed. Ik liet me zien voor Aprilia, totdat het lastiger werd."