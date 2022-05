Fernandez fit genoeg voor terugkeer in GP van Frankrijk

De MotoGP-rookie crashte in de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal. Hoewel er geen breuken geconstateerd werden, was de rechterhand van Raul Fernandez behoorlijk pijnlijk. Er werd besloten hem aan de kant te houden in de Portugese GP. Fernandez dacht een week later in de Grand Prix van Spanje weer te kunnen starten, maar kwam niet door de medische keuring voor het weekend. Daardoor moest hij ook verstek laten gaan in de post-race test die gehouden werd in Jerez.

Nu is Fernandez aankomend weekend in Frankrijk weer van de partij. “Ik wil het hele team bij Clinica Luis Banos bedanken voor alle hulp met het herstel van mijn hand”, zegt Fernandez. “Ze hebben mij uitstekend geholpen om 100 procent klaar te zijn voor de Franse Grand Prix. Ik voel me veel beter, ik ben optimistisch en klaar om na twee weekenden rust weer te racen. Le Mans is voor het team de thuisrace, dus ik wil heel graag weer meedoen. Ik heb er zelf in het verleden ook goede scores behaald, dus hopelijk wordt het een mooi weekend.”

De Franse Grand Prix heeft vaak voor verrassingen gezorgd en meestal was dat te wijten aan de regenval. Het belooft nu een stralend weekend te worden. Dat komt Poncharal en zijn rijders goed uit, zegt de Tech3-chef: “Het weer zorgt altijd voor spanning in Le Mans, maar nu lijkt het een zonnige week te worden en dat is goed voor de rookies die wij hebben in de MotoGP-klasse. Hoewel we geen Franse coureurs hebben dit jaar, is deze race altijd speciaal voor ons en onze partners. Er is veel interesse vanuit de lokale en nationale media, zeker met Fabio Quartararo als Franse wereldkampioen. Ik hoop dat het een mooie show gaat worden.”