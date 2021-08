Fernandez debuteert bij KTM Tech3 in de MotoGP

Fernandez debuteerde dit jaar in de Moto2-klasse en maakte grote indruk. Met drie overwinningen en nog eens drie podiums in de eerste helft van dit seizoen heeft Fernandez zijn visitekaartje afgegeven. De Spanjaard rijdt momenteel in dienst van Aki Ajo, de opleidingsformatie van KTM in de Moto2-klasse. Met zijn prestaties werd Fernandez een interessante coureur op de MotoGP-rijdersmarkt, onder andere Petronas Yamaha SRT zou de coureur graag willen hebben. Door de flinke afkoopsom in het contract van Fernandez, kwam het zover niet. Motorsport.com kon eerder al melden dat Fernandez de overstap zou maken naar Tech3, zaterdagmiddag kwam de officiële bevestiging.

“Ik ben natuurlijk heel blij met deze kans van KTM, zowel voor dit jaar als voor het volgende seizoen”, zegt Fernandez over zijn aanstaande promotie. “Ik heb dit jaar al veel geleerd in Moto2 en zit daardoor in een positie om door te gaan naar de MotoGP. Ik ben dankbaar dat ik die kans nu al krijg, het is een droom die uitkomt. Op dit moment is het belangrijk om me te focussen op het restant van dit seizoen, ik hoop voor het kampioenschap te vechten. Als dat niet lukt, accepteer ik dat. Voor alles is een reden. Ik dit jaar een rookie en hoop in 2022 weer met een schone lei te beginnen, dan weer als rookie.”

Het betekent dat Danilo Petrucci en Iker Lecuona hun zitje bij KTM Tech3 kwijt zijn. Petrucci heeft gezegd dat hij de MotoGP gaat verlaten om zijn geluk na te jagen in de rallysport. Het is nog niet duidelijk wat Lecuona gaat doen, maar de Spanjaard heeft aangegeven geen interesse te hebben in een terugkeer naar de Moto2-klasse.

KTM heeft het viertal voor volgend seizoen inmiddels compleet. Brad Binder en Miguel Oliveira rijden voor de hoofdmacht, met Fernandez en Remy Gardner krijgt Hervé Poncharal twee debutanten onder zijn hoede.