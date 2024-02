Crash houdt Raul Fernandez rest van MotoGP-test Sepang aan de kant

De openingsdag van de eerste collectieve MotoGP-test van 2024 in Sepang was pas enkele minuten oud toen Raul Fernandez een vervelende crash meemaakte in bocht 11. Zijn Aprilia van Trackhouse Racing vatte vlam in de grindbak en zelf moest de Spanjaard uit voorzorg naar het medisch centrum. Uit de onderzoeken bleek dat er geen sprake was van serieuze blessures en dus keerde Fernandez later op de dag nog terug op de baan, om uiteindelijk na 21 afgelegde ronden de 22ste tijd op de klokken te zetten. Dat was meteen ook zijn laatste wapenfeit, want uit voorzorg werd besloten om de rest van de test in Maleisië toe te kijken.

Hoewel hij dus ontsnapte aan serieus blessureleed, zijn Fernandez' heupen en bekken wel beurs na de crash. Om meer schade te voorkomen reist hij daarom vroegtijdig terug naar huis om te herstellen. "Allereerst wil ik me verontschuldigen bij Aprilia en Trackhouse", zei de 23-jarige rijder uit Madrid. "In mijn eerste ronden van de ochtend had ik een zware crash door de omstandigheden op de baan. Eerlijk gezegd zag ik het niet aankomen. Door die crash kan ik echter niet verder gaan met deze test in Sepang. Ik voel me er heel slecht door, want we kunnen hierdoor niet verder met het leren begrijpen van de nieuwe motor. Het is voor mij nu echter belangrijk om goed te herstellen en uit te rusten."

Fernandez ontbreekt zodoende tijdens de resterende twee testdagen op Sepang International Circuit. Wel hoopt hij snel genoeg hersteld te zijn om op 19 en 20 februari op de motor te kunnen stappen tijdens de afsluitende tweedaagse wintertest in Qatar. "Het is niet veilig voor mij om in deze toestand op de motor te stappen, dus ik moet me richten op mijn herstel om te proberen 100 procent fit te zijn in Qatar. Daar wil ik al het werk doen dat we eigenlijk voor hier gepland hadden", aldus Fernandez, die aan zijn derde MotoGP-seizoen begint en dat voor het tweede jaar op rij doet op een Aprilia. "Ik wil nogmaals mijn excuses aanbieden aan Aprilia en het team."