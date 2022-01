Forcada: Inschakelen mentale hulp was gouden zet van Quartararo

Quartararo maakte begin 2020 de overstap vanuit de Moto2 naar de MotoGP en ging aan de slag bij het satellietteam van Yamaha. In zijn eerste MotoGP-seizoen eindigde de coureur als achtste en kreeg hij meteen promotie naar het fabrieksteam van het Japanse merk. Zijn tweede seizoen verliep met het behalen van de titel uitermate succesvol. In alle MotoGP-races werden punten gescoord, behalve in Algarve. Daar viel de Fransman uit, al was zijn eerste wereldtitel toen al binnen.

Veel coureurs zijn bang om te falen Ramón Forcada

Ramón Forcada, technisch directeur bij Petronas Yamaha SRT, heeft met Quartararo gewerkt in diens eerste seizoen. Forcada is zeer onder de indruk van de prestaties van de Fransman en weet hoe Quartararo het seizoen is aangevlogen. "Hij heeft een sterk jaar achter de rug", aldus Forcada. "Veel wedstrijden heeft hij uitgereden en hij heeft ook vaak de races gecontroleerd. Dit is iets wat we in 2020 ook zagen [bij Joan Mir] en dat bleek uiteindelijk heel belangrijk in de eindstand. Hij heeft gedaan wat hij moest doen en dat was het winnen van het kampioenschap. Het willen winnen is een ding, maar het uiteindelijk ook doen is andere koek. Velen hebben het doel om kampioen te worden. Echter wint er maar eentje."

Volgens Forcada was het een voordeel dat de jonge wereldkampioen alleen nog maar op MotoGP-machines van Yamaha had gereden. "Hij had twee dingen goed onder de knie. Allereerst wist hij hoe de Yamaha bestuurd moest worden. Hierbij had hij het voordeel dat hij nog nooit op een andere motor [in de MotoGP] had gereden, aangezien hij daarvoor in de Moto2 reed. Dit is bijvoorbeeld een ander verhaal met [invaller] Andrea Dovizioso, die al op andere machines had gereden. Fabio begreep dus goed hoe hij de Yamaha moest laten werken."

Naast de ervaring op een Yamaha, besloot de Fransman ook mentale hulp in te schakelen. Volgens Forcada een belangrijke sleutel in zijn succesvolle MotoGP-seizoen. "Het probleem van veel coureurs is dat ze bang zijn om te falen. Als je naar de resultaten van 2020 kijkt - los van valpartijen en uitvallers - dan hadden veel coureurs dat jaar het kampioenschap kunnen winnen. Het belangrijkste is dus dat je niet bang bent om te falen. Fabio begreep dit en heeft hulp van buitenaf gezocht. Dat vind ik een gouden zet. Tel deze twee bij elkaar op en je vergroot de kans om wereldkampioen te worden."