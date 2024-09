Raketstart bezorgt Martín knappe zege in MotoGP-sprintrace Misano

De MotoGP brengt dit seizoen twee keer een bezoek aan Misano World Circuit Marco Simoncelli. De race-actie van het eerste weekend, de Grand Prix van San Marino, werd zoals gebruikelijk zaterdagmiddag om 15.00 uur afgetrapt met de sprintrace. Ondanks enkele kneuzingen stelde Francesco Bagnaia voor eigen publiek pole-position veilig, met eveneens door de VR46 Riders Academy opgeleide rijders Franco Morbidelli en Marco Bezzecchi naast hem op de eerste rij. WK-leider Jorge Martín moest vanaf P4 aan de race over dertien ronden beginnen, wat hij - net als de rest van het veld - op de medium voorband en zachte achterband deed.

De sprintrace in Misano kende een perfecte start voor Martín, die vanaf de vierde positie meteen de leiding greep en Bagnaia aftroefde in de korte sprint naar de eerste bocht. Daarachter sloot Morbidelli aan op de derde plek, voor de goed gestarte Brad Binder, Enea Bastianini en de pover gestarte Bezzecchi. Laatstgenoemde Italiaan zou later in de eerste ronde ook posities verliezen aan Pedro Acosta en Jack Miller, waardoor hij slechts als achtste over start-finish kwam. In de tweede ronde zou de race voor VR46 Ducati nog een vervelende wending krijgen door een valpartij van Fabio di Giannantonio, die zijn weg op grote achterstand en in laatste positie kon vervolgen.

Vooraan sloegen Martín, Bagnaia en Morbidelli een gaatje naar Binder, die onder druk van Bastianini kwam te staan. Dat leidde in de vierde ronde tot een relatief gemakkelijke inhaalactie, waardoor de vier Ducati GP24's de top-vier bezetten. Binder moest ook daarna achterom blijven kijken, want Acosta voerde de druk op voordat hij in de vijfde ronde eveneens aan de fabrieksrijder van KTM voorbij ging. Bezzecchi's povere sprintrace kreeg vrijwel gelijktijdig een vervelend vervolg met een crash in bocht 2, waardoor hij Stefan Bradl (motor in de pits geparkeerd) de tweede uitvaller werd.

Martín houdt stand, Márquez komt nog naar voren

Marc Márquez slaagde er intussen maar moeilijk in om vanaf de negende startpositie progressie te boeken. De crash van Bezzecchi leverde hem een plekje winst op, waarna hij in de zevende ronde profiteerde van een klein foutje van Miller om de zevende plek over te nemen. Twee ronden later moest ook Binder eraan geloven, wat Márquez weer op de zesde positie bracht. Vooraan bleven Martín en Bagnaia heel dicht bij elkaar, terwijl Morbidelli het tempo niet helemaal kon volgen en zich langzaam maar zeker zorgen moest gaan maken om Bastianini op de vierde plek. Net als nummer vijf Acosta moest het leidende viertal in de slotfase wel op hun tellen passen vanwege waarschuwingen voor het overschrijden van track limits.

In de laatste ronden moest Bagnaia, die nog altijd kampt met de fysieke gevolgen van zijn crash in Aragón, dan toch een gaatje laten richting Martín. De WK-leider van Pramac hield zijn hoofd vervolgens koel om na zes tweede plaatsen op rij eindelijk weer eens een race te winnen en zijn voorsprong in de titelstrijd verder uit te breiden. Anderhalve seconde later kwam Bagnaia als tweede over de finish, vlak voor Morbidelli en Bastianini. Márquez ging in de laatste ronde nog voorbij aan Acosta voor de vijfde positie, terwijl Binder en Miller daarachter als zevende en achtste eindigden. Fabio Quartararo werd negende en pakte daarmee het laatste puntje voor de neus van Álex Márquez weg. De Aprilia-rijders stelden teleur in de korte race met Maverick Viñales en Aleix Espargaró op de elfde en twaalfde plaats.

Het hoofdgerecht van het MotoGP-weekend in Misano, de Grand Prix van San Marino, begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag sprintrace MotoGP GP van San Marino