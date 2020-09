MotoGP-rijders verdeeld over test met radiocommunicatie

Vrijdag kwam Honda-testrijder Stefan Bradl op verzoek van Dorna als eerste in actie met het systeem. Het is een vorm van radiocommunicatie die ervoor moet zorgen dat rijders op de hoogte gebracht kunnen worden van gevaarlijke situaties. Met name de zichtbaarheid van vlaggen en de vertraging in het verzenden van berichten naar de dashboards zorgde ervoor dat er noodzaak was voor een andere oplossing. Coureurs gingen akkoord met het testen van een nieuw radiosysteem. Op dit moment wordt het enkel gebruik voor de veiligheid, de coureurs kregen tijdens de in-season test van afgelopen dinsdag voorgeprogrammeerde berichten gestuurd om het systeem te testen. Coureurs kregen een oortje in waarmee ze de wedstrijdleiding konden horen.

Na afloop van de test verklaarde sportief directeur Carlos Ezpeleta van Dorna: “Het was een vroege test, eigenlijk om twee zaken te bekijken. Het eerste was om te ontdekken of rijders het bericht kunnen verstaan. Ten tweede was het zaak om te zien of ze afgeleid zouden worden door een bericht dat in het midden van de bocht aangekomen zou zijn. In beide gevallen zijn de resultaten heel goed, zeker de rijders die we gesproken hebben. Voor de eerste keer is het een positief verlopen test.”

Geluid van buitenaf

De meeste rijders spraken na afloop van de dag over een positieve test, maar het afsluiten van de oortjes voor geluid van buitenaf was niet evident. Vooral het geluid van de wind zorgde voor overlast bij coureurs, bijvoorbeeld bij Andrea Dovizioso: “We hebben het geprobeerd en het is goed omdat het geluid heel duidelijk was, ik kon verstaan wat ze zeiden. Maar helaas moeten ze de oortjes zelf nog aanpassen aangezien ik daardoor geen oordoppen kon dragen. Het geluid van de wind was zo hard dat ik het geluid van de motor niet goed kon horen.”

Suzuki-coureur Joan Mir voegde toe: “We hebben het geprobeerd tijdens de eerste run. Het is iets waar we nog aan moeten werken, het is allemaal nog erg nieuw. Alles kan beter. Maar we geven het een kans, als we het blijven verbeteren kan het op den duur een oplossing zijn. Normaal gesproken gebruiken we oordoppen om meer geluid ‘buiten te houden’. We horen dan bijna niets van buitenaf, maar dat lijkt nu anders te zijn. Dat kan voor sommigen een probleem te zijn.

KTM-rijder Pol Espargaro maakte de test met de oordoppen niet af. “Het is niet geweldig”, verklaarde hij. “Ik kon de berichten horen en ik begreep wat ze zeiden, dat is goed. Maar het probleem is het overige geluid. Normaal gebruiken we oordoppen om andere geluiden te ‘cancellen’, maar nu was er te veel geluid. Onmogelijk om mee door te rijden. Ik ben op de baan geweest, maar kwam weer binnen omdat het geluid te hard was. Het systeem moet zeker verbeterd worden.”

Kinderschoenen

Ezpeleta erkent dat het systeem nog in de kinderschoenen staat en dat er nog wat moet gebeuren voordat het definitief in gebruik genomen kan worden. “Het is duidelijk dat het een nieuw systeem is en dat er nog wat moet veranderen. Nu moeten we de rijders horen en zien welke zaken we nodig hebben in de toekomst. Gaat er een kabel zijn of wordt het draadloos? We moeten nog kijken naar de grootte van de ontvangers in de pakken, maar ook de oortjes en hoeveel geluid dat wegneemt van de motor.”

Na de lancering van deze proefballon was er veel kritiek vanwege de suggestie dat de MotoGP er voorspelbaar door zou worden, net zoals de uitgebreide communicatie die invloed heeft op de Formule 1. Vooralsnog gaat het om communicatie vanuit de wedstrijddirectie, maar men heeft niet uitgesloten dat ook teams in de toekomst gebruik kunnen maken van de oortjes. Het gebruik van oortjes zal de MotoGP niet ‘saai’ maken, verwacht Valentino Rossi.

“Het sterke punt van de MotoGP ten opzichte van F1 is dat de races leuker zijn, de gevechten zijn mooier”, aldus Rossi. “De Formule 1 is de beste vorm van autosport ter wereld, de prestaties van de wagens zijn ongelooflijk en het is de uitdaging van de snelheid om de snelste auto’s te bouwen. Ik denk niet dat de MotoGP leuker is omdat er geen communicatie is met rijders. We zijn bezig op een hoog niveau, we kunnen met communicatie zorgen voor een hoger niveau. Ik denk dat we tijd kunnen winnen tijdens de trainingen, je kunt met de pitbox praten en dat is net zoals in de autosport. Het is interessant. Het gaat het DNA van onze races niet veranderen.”

Met medewerking van Lewis Duncan