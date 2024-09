Radicale koerswijziging: Yamaha ontwikkelt compleet nieuw motorblok

Yamaha heeft zelf nog niets naar buiten gekomen over de ontwikkeling van een nieuw concept voor het motorblok van de YZR-M1. De Japanse fabrikant gebruikt al jarenlang een viercilinder lijnmotor voor de aandrijving van de motorfiets, maar een bron binnen het bedrijf heeft in Misano tegenover Motorsport.com bevestigd dat er nu ook een V4 wordt ontwikkeld. Dat zou bovendien met een behoorlijke snelheid gebeuren. Hoewel Yamaha officieel dus nog niets heeft gemeld over de ontwikkeling van een V4, gaven vage antwoorden van Fabio Quartararo en Álex Rins wel een hint dat het merk ermee bezig is. "Yamaha moet goed kijken naar alle concepten voor het motorblok", zei eerstgenoemde recent nog.

Dat Yamaha aan de slag is gegaan met een V4-motor, waarbij de cilinders in een V-vorm staan opgesteld, is geen enorme verrassing. Alle fabrikanten in de MotoGP maken momenteel al gebruik van een V4-motor, met uitzondering dus van Yamaha. Ook is de fabrikant kort na het aantreden van Luca Marmorini intern al door de Italiaan gewaarschuwd dat een overstap naar een V-motor serieus overwogen moet worden om weer competitief te worden. De voormalige Formule 1-engineer van Ferrari en Toyota heeft voor zijn komst naar Yamaha een grote rol gespeeld in het verbeteren van de prestaties en betrouwbaarheid van de V4-motor van Aprilia.

Helemaal nieuw is een V-motor niet voor Yamaha. De YZR500, de motorfiets van het merk in het 500cc-tijdperk, maakte vanaf 1982 gebruik van een V4. Bij de introductie van het MotoGP-tijdperk in 2002 schakelde men met de YZR-M1 echter terug naar de viercilinder lijnmotor en aan dat concept houdt de fabrikant tot op heden dus vast - ondanks twee tussentijdse wijzigingen van de motorinhoud. Motorsport.com heeft vernomen dat Yamaha van plan is om een 1000cc V4 te laten rijden voordat de MotoGP in 2027 overstapt op motorblokken met een inhoud van 850cc.

Yamaha heeft de afgelopen jaren de aansluiting met de top in de MotoGP verloren. In 2021 werd Quartararo nog wereldkampioen met het merk, om een jaar later een grote voorsprong in de titelstrijd weg te geven. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan. Wel werkt Yamaha momenteel hard aan de wederopstanding met veel test- en ontwikkelingswerk. Daarbij wordt men geholpen door de teruggekeerde concessies, die het mogelijk maken om vaker te testen, meer updates te introduceren en ook met de vaste racerijders te testen. Zodoende hebben Quartararo en Rins dit jaar al diverse specificaties van het motorblok getest, maar geen daarvan heeft het gehoopte resultaat opgeleverd.