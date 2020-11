Mir wereldkampioen MotoGP, Morbidelli verslaat Miller voor zege

Joan Mir kreeg in Valencia zijn eerste matchpoint om de wereldtitel in de MotoGP te grijpen. De spanning die daarmee gepaard gaat was zichtbaar af te lezen van het gezicht van de 23-jarige Spanjaard, die zondagmiddag even voor 14.00 uur begon aan het belangrijkste uur van zijn leven. De andere titelkandidaten Fabio Quartararo en Alex Rins begonnen in de buurt van Mir aan de race. Van pole-position was Franco Morbidelli de man in vorm, hij begon met de beste startpositie aan de voorlaatste race van het seizoen.

De kopstart was voor Jack Miller, maar de Aussie ging te wijd bij het insturen van de eerste bocht. Morbidelli kwam er daardoor weer onderdoor en ging aan de leiding. Quartararo maakte een nieuwe kapitale fout. Al bij het insturen van bocht 2 ging de Fransman veel te wijd en zakte hij helemaal terug naar de twintigste plaats. Mir beleefde een openingsronde zonder drama en dat was precies wat hij wilde. Hij lag tiende. Zijn teamgenoot Rins stoomde op naar de zevende plaats.

Vooraan zette Morbidelli de toon, hij probeerde het veld direct op een lint te zetten en weg te rijden. Miller bleef in zijn spoor terwijl Pol Espargaro de derde plek overnam van Takaaki Nakagami. De Japanner moest wat meters prijsgeven in de eerste ronden, Miguel Oliveira zat daardoor in zijn spoor en ook Johann Zarco maakte weer een aardige start op de GP19. Daarachter zaten Rins en Brad Binder. Aleix Espargaro kon net aanhaken en dan volgde Mir op de tiende plaats. Quartararo was begonnen aan een stevige opmars, maar andermaal moest de Fransman in de achtervolging. Hij lag zestiende.

In de strijd om de zesde plaats zette Rins aan het eind van de zesde ronde de aanval in bij Zarco. In de laatste bocht ging Rins te wijd en Zarco kwam weer langszij, bij het ingaan van de eerste bocht ging de Avintia-rijder echter in de fout en verloor hij alle grip aan de voorkant. Hij eindigde daardoor in de grindbak van bocht 1 en kon een goede klassering wel vergeten. Hij was de eerste uitvaller van de race.

Vooraan deed Morbidelli een poging om het verschil te maken. Met een aantal snelle rondjes probeerde de Italiaan Miller op de rekken te krijgen. Het verschil was zo'n zeven tienden van een seconde. Zijn teamgenoot Quartararo was nog altijd doende met een opmars, maar in bocht 6 zat hij iets naast de lijn en crashte hij opnieuw. Voor Quartararo was het kampioenschap daarmee voorbij, hij haalde zijn schouders op en zakte door die nulscore zelfs uit de top-vier van het kampioenschap. Dat gebeurde allemaal achter Mir, die inmiddels de druk opvoerde bij Espargaro op de achtste plaats.

Andrea Dovizioso zag dat tafereel razendsnel naderen, want de Ducatist was een klap sneller dan Mir en Espargaro. Mir wist dat hij de Aprilia-man snel voorbij moest en hij deed het in de twaalfde ronde. Mir zat aan de binnenkant bij Espargaro en nam daarmee de achtste plaats in de wedstrijd over. Hij kon derhalve de jacht openen op Binder, die wederom bezig was aan een goede race en het rookiekampioenschap zienderogen dichterbij zag komen.

Het constante tempo van Morbidelli was ondertussen zo sterk dat hij Miller op een seconde achterstand wist te rijden. Het leek status quo, maar Miller vond toch nog wat snelheid en bracht het gat binnen enkele ronden weer terug tot onder de seconde. Morbidelli moest reageren en deed dat ook. Espargaro kon niet mee en zag Nakagami naderen, de LCR Honda-rijder kreeg een uitstekende kans om zijn eerste MotoGP-podium te pakken. De gedachte aan dat podium werkte verlammend voor Nakagami. Hij had bij het insturen van bocht 14 het voordeel op Espargaro en zat aan de binnenkant, maar de voorkant gaf niet mee en de Japanner ging onderuit.

Espargaro bleef net overeind. Het betekende een plekje winst voor Rins, die daarmee op de vierde plaats lag. Mir kroop eveneens dichterbij en had de wereldtitel inmiddels met een hand vast. Vooraan werd het opnieuw spannend: Miller wist het gaatje richting Morbidelli te dichten. Met nog zes ronden te gaan was het geslonken tot vier tienden van een seconde. Opnieuw werd Morbidelli gevraagd om te reageren, maar deze keer kwam die reactie niet meteen. Het gat bleef op een halve seconde schommelen.

Miller kwam steeds dichterbij en bij het opkomen van het rechte stuk voor de laatste ronde was het gat kleiner dan ooit. Miller zette zijn GP20 aan de binnenkant in bocht 1 en nam de eerste plaats over. Hij ging iets te wijd en Morbidelli wist te counteren. In bocht 4 zat Miller weer aan de binnenkant, maar Morbidelli kon opnieuw counteren. Een bijna-crash en een aanval in de laatste bocht verder kon Miller niet nóg een keer aanvallen. Op het rechte stuk kwam hij dichtbij, maar Morbidelli pakte zijn derde overwinning van het seizoen. Miller werd op minder dan een tiende van een seconde tweede, Espargaro eindigde op de derde plaats. Rins werd vierde voor Binder en merkgenoot Oliveira.

Met zijn zevende plaats deed de 23-jarige Joan Mir meer dan voldoende om het wereldkampioenschap in de MotoGP veilig te stellen. Hij is de eerste Suzuki-wereldkampioen in twintig jaar en mag zich de opvolger van Kenny Roberts Jr. noemen. Voor Mir was het zijn tweede wereldtitel nadat hij in 2017 al wereldkampioen werd in de Moto3-klasse. Mir is de eerste wereldkampioen uit die klasse voor lichtgewichten die wereldkampioen wordt in de MotoGP. Ook is Mir de eerste Red Bull Rookies-kampioen die de wereldtitel in de koningsklasse pakt.

Achter Mir eindigde Andrea Dovizioso op de achtste plaats, voor Espargaro en Maverick Viñales. Francesco Bagnaia werd elfde voor Valentino Rossi. De 41-jarige Italiaan haalde voor het eerst sinds de Franse GP in oktober weer eens de finish van een MotoGP-race. Cal Crutchlow eindigde op de dertiende plaats na een rondenlang gevecht met Rossi. Stefan Bradl werd veertiende, Danilo Petrucci pakte het laatste punt.

De afsluitende wedstrijd van het MotoGP-seizoen vindt volgende week plaats op het circuit van Portimao.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Race