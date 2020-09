Dominante eerste MotoGP-zege voor Morbidelli in Misano

De Yamaha's domineerden het eerste MotoGP-weekend in Misano. Nadat de mannen aan de leiding gingen in de eerste vier trainingen van het weekend, trainde Maverick Viñales op overtuigende wijze pole-position voor de race van zondag. Zijn resultaten waren de afgelopen races echter niet om over naar huis te schrijven. Een overwinning voor Yamaha moest volgen, het merk heeft echter al sinds 2014 niet meer gewonnen op het Misano World Circuit Marco Simoncelli.

De kopstart in de race over 27 ronden was voor Franco Morbidelli terwijl zijn collega's op de eerste rij - Viñales en Fabio Quartararo - geen beste start maakten. Rossi kwam even kijken bij het ingaan van bocht 7, maar Morbidelli hield de leiding in de wedstrijd vast terwijl Jack Miller de aanval opende op de derde plaats van Viñales. Miller slaagde erin die plek te pakken, Quartararo was ongeduldig en probeerde direct aan te vallen bij Viñales. Hij zag echter nog geen kans om de vierde plek over te nemen van zijn toekomstig teamgenoot.

Na de eerste ronde hadden Morbidelli en Rossi een gaatje ten opzichte van Miller te pakken. Rossi stak zijn neus een paar keer aan het venster, maar hij kwam niet tot een aanval. De 41-jarige routinier leverde zijn harde achterband kort voor de start van de race nog in voor een medium en had daarmee dezelfde achterband als merkgenoot Morbidelli. Miller - die op de softs begonnen was - leek in het begin van de race wat meer snelheid te hebben, maar hij slaagde er niet in om de beide koplopers bij de kraag te vatten.

In de zevende ronde stak Quartararo dan eindelijk voorbij aan Viñales, maar die positie kon hij niet lang houden. Bij het insturen van de derde bocht had de Fransman wat onbalans waardoor hij te wijd ging. Vervolgens verloor hij de controle over de voorkant van de machine. Quartararo smakte tegen het asfalt en moest zo helemaal opnieuw beginnen. De WK-leider van dat moment keerde als twintigste terug op de baan en moest vrezen voor de leidende positie in het wereldkampioenschap. Zijn grootste concurrent Andrea Dovizioso lag echter op de achtste plaats, de Ducati-man kon zijn stempel niet echt op de wedstrijd drukken.

Vooraan hielden Morbidelli en Rossi elkaar in de greep, maar de snelle mannen zaten erachter. Francesco Bagnaia was op de vijfde plaats sneller dan de leiders, hetzelfde gold ook voor Alex Rins van Suzuki. In de twaalfde ronde werd het verschil tussen Morbidelli en Rossi gemaakt, hij kon het tempo van zijn pupil niet langer volgen. Eerst gaf Rossi vier tienden toe op de Braziliaanse Italiaan, een ronde later deed hij er nog eens twee tienden bij. Morbidelli had daardoor een voorsprong van driekwart seconde. Achter de 41-jarige coureur probeerden Miller, Rins en Bagnaia dichterbij te sluipen.

Halverwege de wedstrijd liep de marge tussen Morbidelli en Rossi op tot een seconde terwijl Rins de aanval inzette bij Miller en de derde plaats overnam. Niet veel later volgde Bagnaia, zijn blessure leek geen rol te spelen. Hij nam teamgenoot Miller ook te grazen. Achter de Australiër was ook Joan Mir vlot onderweg, hij zat echter op een afstandje van het podium. Viñales' teleurstellende race ging ondertussen ook maar door. De coureur kon het tempo van de leiders lang niet volgen en viel op een gegeven moment zelfs in de schoot van Dovizioso, die ook niet bepaald imposant was in het eerste deel van de race.

Morbidelli kon zijn tempo in de hoge 1.32'ers en lage 1.33'ers houden en hij bouwde zodoende een gezonde marge op ten opzichte van zijn leermeester: 1,9 seconde met nog tien ronden te gaan. Rossi was echter constant genoeg om Rins en Bagnaia achter zich te houden. De Pramac Ducati-rijder voerde op zijn beurt de druk op bij Rins terwijl Rossi toch meer terrein prijs moest geven. In de laatste sector van de negentiende ronde maakte Rossi een fout en kreeg daardoor direct bezoek van Rins en Bagnaia.

Quartararo had ondertussen de pijp aan Maarten gegeven en kwam binnen, vreemd genoeg kwam hij niet veel later toch weer op de baan. Hij had al geen zicht meer op punten en met een koele voorband schoof de Fransman voor de tweede keer onderuit. Daarmee was de wedstrijd definitief over voor de tweevoudig MotoGP-winnaar. Zijn teamgenoot lag fier op kop in de wedstrijd en hij kreeg op zijn pitbord ook de informatie dat Bagnaia inmiddels de tweede plaats van Rossi overgenomen had. Zo lagen er twee VR46-pupillen voor de leermeester zelf, die vanaf dat moment moest verdedigen ten opzichte van Rins.

Bagnaia's blessure speelde hem - geheel begrijpelijk - ogenschijnlijk toch parten in de slotfase van de race. De Italiaan kon niet wegrijden van Rossi, die sterk aan het verdedigen was ten opzichte van de Suzuki-mannen Rins en Mir. Bij het ingaan van de laatste ronde ging Mir voorbij aan Rins en opende hij de jacht op Rossi. Waar zijn Suzuki-teamgenoot het niet kon, sloeg Mir onmiddelijk toe en pakte hij de derde plaats ten opzichte van Rossi.

De overwinning van Franco Morbidelli kwam echter niet meer in gevaar, hij boekte een bijzonder dominante overwinning op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Bagnaia eindigde als tweede VR46-rijder op de tweede plaats terwijl Mir de derde plaats in laatste hectometers de hield. Rossi moest zodoende genoegen nemen met de vierde plaats, Rins werd vijfde voor Viñales. Andrea Dovizioso kwam als zevende aan de finish en is daarmee de nieuwe WK-leider in de MotoGP. Takaaki Nakagami eindigde op de achtste plaats, maar kreeg na de finish een straf voor het overschrijden van de track limits in de laatste ronde. Hij werd daardoor negende achter Jack Miller. Pol Espargaro maakte de top-tien compleet.

In de achtergrond was Bradley Smith de eerste die het strijdtoneel moest verlaten. De Britse Aprilia-man kwam ten val en kon zijn weg niet vervolgen. Na Quartararo deed Tito Rabat hetzelfde. De Avintia Ducati-rijder is nog altijd bezig aan een zeer moeilijk seizoen en eindigde zijn dag in de grindbak.

Volgende week volgt de Grand Prix van Emilia Romagna op dezelfde tijd en dezelfde plaats.

Uitslag MotoGP Grand Prix van San Marino - Race

Uitslag volgt.