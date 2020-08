Binder schrijft historie met eerste MotoGP-zege in Brno

Voorafgaand aan de Grand Prix van Tsjechië stond deze race al bekend als een van de meest onvoorspelbare races van het seizoen. Coureurs hebben het hele weekend geklaagd over een gebrek aan grip, bovendien zorgden de hobbels voor nogal wat crashes. De bandenkeuze voor de race zou cruciaal worden en Valentino Rossi, die vanaf de tiende startplek moest vertrekken, was een van de rijders die zijn plannen op het laatste moment nog veranderde. Hij ging op hard-medium van start. Vooraan waren de kaarten geschud: polesitter Johann Zarco koos voor hard-soft, Fabio Quartararo voor hard-medium en Franco Morbidelli voor hard-soft. Achteraan op de grid stond Andrea Dovizioso, de Ducati-rijder werkte zaterdag zijn slechtste kwalificatie af en begon als achttiende aan de race met hard-soft.

Klokslag 14.00 uur zwaaide de marshal de groene vlag op de grid en stonden alle seinen op groen voor de Tsjechische Grand Prix. Vanaf de derde startplek maakte Franco Morbidelli de beste start, hij dook als eerste bocht 1 in. Aleix Espargaro maakte ook een raketstart, hij lag derde bij het ingaan van bocht 3 en passeerde niet veel later zelfs WK-leider Quartararo. Vooraan ging Morbidelli echter aan de leiding, hij bouwde zijn voorsprong uit naar een seconde aan het eind van de eerste ronde.

Quartararo nam de tweede plaats niet veel later weer over van Aprilia's Espargaro, die kort daarna ook bezoek kreeg van zijn broer Pol op de KTM en Brad Binder op de KTM. Espargaro deed een poging de Aprilia-man in te halen, maar Binder profiteerde direct en zette zijn RC16 aan de binnenkant bij zijn teamgenoot. De MotoGP-sensatie pakte de derde plaats over en opende de jacht op Quartararo. De Fransman had iets van zijn achterstand goedgemaakt op Morbidelli, maar het verschil bleef schommelen op ongeveer een seconde. Zarco consolideerde ondertussen op de vierde plaats, hij kon het tempo van de koplopers niet volgen maar ging wel in duel met zijn voormalig teamgenoot Pol Espargaro om de vierde plaats.

Verder naar achteren had Dovizioso zich opgewerkt naar de elfde plaats terwijl de andere Ducati-rijders moeite hadden het tempo te volgen. Ook de fabrieksrijders van Yamaha hadden het lastig: Na zes ronden lag Rossi op de achtste plaats, een plekje voor Maverick Viñales. De Spanjaard verloor zelfs de aansluiting in het groepje met Rossi, Alex Rins en Espargaro.

In de jacht op raceleider Morbidelli kreeg Quartararo een steeds groter problemen en het duurde tot de negende ronde voordat Binder de aanval inzette voor de tweede plaats. Pol Espargaro volgde naar de derde plaats, maar hij ging vervolgens te wijd bij het insturen van de laatste bocht. Quartararo kwam daardoor weer langszij voor de derde plaats. Na het lange rechte stuk ging Espargaro weer wijd en zag Zarco zijn kans schoon aan de binnenkant bij de KTM-man. Het kwam tot een aanrijding tussen de twee bij het uitkomen van bocht 1 en Espargaro gleed onderuit. De wedstrijdleiding stelde onderzoek in naar het incident en deelde niet veel later een ronde door de long lap uit aan Zarco.

Zarco wist echter van geen ophouden, niet veel later pakte hij Quartararo op de derde plaats. De WK-leider had geen enkel antwoord en moest de schade beperken. Binder gooide zich intussen volledig voor de overwinning. Binnen enkele ronden kwam hij aan het achterwiel van Morbidelli en het duurde tot de dertiende ronde voor hij de aanval inzette bij de Yamaha-coureur. Binder ging aan de leiding en sloeg direct een gaatje op Morbidelli. De kritieke fase in de race moest echter nog komen.

Geen enkele coureur had namelijk meer dan vijftien ronden gereden op dezelfde band en dus werd het een ultieme test voor debutant Binder, die een voorsprong van anderhalve seconde verdedigde op Morbidelli. Zarco had ondertussen zijn long lap penalty genomen en kwam toch weer voor Quartararo terecht, op de GP19 - een tweedehands Ducati - verdedigde hij vervolgens de derde plaats.

Achter Zarco werd het gevecht om de vierde plaats intussen interessant. Quartararo had moeite om Rins en Rossi achter zich te houden en het duurde maar een paar rondjes voordat beiden langszij kwamen bij de Petronas-kopman. Ook Miguel Oliveira, die bezig was aan een enorm sterke wedstrijd, nam de klassementsleider vervolgens te grazen. Quartararo lag zodoende op de zevende plaats, maar dat was nog altijd beter dan kampioenschapsrivalen Dovizioso (P11) en Viñales (P12).

Vooraan hield Binder voet bij stuk, de Zuid-Afrikaan was flink sneller dan Morbidelli en bouwde zijn voorsprong op tot meer dan vier (!) seconden. De strijd om de derde plaats werd intussen interessant. Zarco had geen grip meer en verloor terrein ten opzichte van achtervolgers Rins en Rossi. Met zijn geblesseerde schouder leverde Rins een kunststukje af op het circuit van Brno, maar hij kwam niet meer tot het podium.

Vooraan waren alle ogen gericht op KTM-rijder Binder, die een historische overwinning boekte op de KTM RC16. Hij kwam met 5,2 seconden voorsprong op Morbidelli aan de finish, Zarco eindigde als derde. Rins kwam nog dichtbij, maar moest genoegen nemen met de vierde plaats. Rossi herstelde zich knap met een vijfde plaats in Brno, Oliveira scoorde zijn beste MotoGP-resultaat met de zesde plaats. Quartararo eindigde uiteindelijk op de zevende plaats, maar bleef aan de leiding in het WK.

Takaaki Nakagami eindigde op de achtste plaats met Jack Miller op de negende plaats. Aleix Espargaro kwam als tiende aan de finish voor Dovizioso. De Ducati-kopman hield teamgenoot Danilo Petrucci achter zich. Cal Crutchlow werd dertiende nadat hij een duel met Viñales in zijn voordeel besliste. De nummer twee uit de WK-stand moest genoegen nemen met een teleurstellende veertiende plaats. Alex Marquez pakte het laatste punt op de Repsol Honda, hij werd vijftiende.

In de vijfde ronde ging het al mis voor Suzuki-rijder Joan Mir. Hij werd bij het insturen van bocht 13 onderuit gereden door debutant Iker Lecuona, die controle over de voorkant van de machine verloor. Het was al de derde keer in evenzoveel races dat de Tech 3 KTM-rijder de finish van de race niet haalde.

Volgend weekend gaat het MotoGP-kampioenschap verder met de Grand Prix van Oostenrijk.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Tsjechië - Race